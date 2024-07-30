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廟口野台巴黎重現！文化奧運台灣館開幕3天破萬人次　演出洋蔥齊發

▲▼廟口野台法國重現！巴黎文化奧運開幕3天，「台灣館」破萬人次，演出洋蔥齊發。（圖／文化部）

▲廟口野台法國重現！巴黎文化奧運開幕3天，「台灣館」累積破萬人次，演出彩蛋、洋蔥齊發。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

巴黎文化奧運邁入第3天，「台灣館」已吸引破萬觀眾入場，其中「台味茄芷袋」讓每天排隊領取的觀眾一天比一天早，人龍也更長；加上現場佈置成廟口野台，順利在巴黎吹起「台流文化」熱潮！有台灣網友看了也感動說，開幕致詞提到的「從今天起台灣要以文化藝術讓世界再次認識台灣，真的在台灣館裡完美呈現！」

▲▼廟口野台法國重現！巴黎文化奧運開幕3天，「台灣館」破萬人次，演出洋蔥齊發。（圖／文化部）

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▲「三個人」於文化奧運臺灣館最後一場演出，不少連聽3晚的觀眾感到依依不捨，紛紛在演出後與團隊合影。（圖／文化部）

DJ QuestionMark、三個人、創造焦點等3個團隊，帶來在文化奧運最後一場演出。延續前晚熱血演出彈斷絃的三個人，昨晚以《丟丟銅仔》開場，接續多首台灣民謠元素、古調及全新創作，讓外國觀眾聽得如癡如醉。

《流水》一曲，更是特別呼應此次來到巴黎，希望帶給大家如同在塞納河畔悠閒、清澈柔和的感覺。不少連聽3晚的觀眾，對於3個團隊的最後一場演出依依不捨，紛紛在演出後與團隊合影。一位中法混血的觀眾就說，「對於三個人的演出印象深刻，沒想到傳統樂器能變化出如此浪漫的旋律，能在巴黎聽到實在很感動」。

新登場演出的「三牲獻藝」、「戲曲新編」皆以台灣廟宇為主題，更讓現場佈置成廟埕的文化奧運，真正成為「台灣廟會文化之夜」。

「三牲獻藝」以採集自台灣廟宇的文化轉化成電子音樂，透過嗩吶、鑼、箏等傳統樂器混合電子音樂節拍，傳遞熟悉又迷幻的獨特聲響，用音樂這個世界共通的語言，帶著不分國籍的聽眾一起來到台灣廟會現場。

▲▼廟口野台法國重現！巴黎文化奧運開幕3天，「台灣館」破萬人次，演出洋蔥齊發。（圖／文化部）

▲「戲曲新編」首登場的《鬧壽》，以傳統歌仔戲傳達封建制度與民主反抗力量。（圖／文化部）

演出最後，「戲曲新編」的戲曲導演兆欣竟也忍不住技癢，上台以京劇唱腔為人聲採樣，即興混入電音演出，為節目帶來意外的彩蛋。

彩蛋以外，「三牲獻藝」的演出也帶來洋蔥，團長柯智豪說，為了紀念在年初去世的團員fish.the（黃凱宇），此次演出不僅曲目皆以fish.the的音樂為主體，團員身上帶著由台灣神將服裝設計師李育昇設計的「台灣特有種如意鎖片」，除了柯智豪配戴的台灣草鴞（空）、鄭各均配戴黃喉貂（陸）、視覺設計邱智群的台灣百合（幻），代表fish.the的台灣下鱵（海）也在DJ台前，陪著所有團員一起來到文化奧運現場。

▲▼廟口野台法國重現！巴黎文化奧運開幕3天，「台灣館」破萬人次，演出洋蔥齊發。（圖／文化部）

▲為了紀念在年初去世的團員fish.the（黃凱宇），團員身上帶著由臺灣神將服裝設計師李育昇設計的「臺灣特有種如意鎖片」，代表他陪著所有團員一起來到文化奧運現場。（圖／文化部）

「戲曲新編」在台灣行前彩排場曝光後，讓台灣觀眾直呼「可不可以在台灣重現」，此次為文化奧運將帶來《鬧壽》、《在恁佮意》、《苦憐个人》及《憨神》等4齣劇碼，阮劇團藝術總監暨戲曲新編總導演汪兆謙說，4齣分別將傳達台灣當前的關注議題，包含民主、同婚、死刑存廢等。

▲▼廟口野台法國重現！巴黎文化奧運開幕3天，「台灣館」破萬人次，演出洋蔥齊發。（圖／文化部）

▲《鬧壽》演出現場發送來自台北霞海城隍廟的平安符，將臺灣信仰的誠摯祝福，傳遞給巴黎的觀眾。（圖／文化部）

首日登場的《鬧壽》即是以傳統歌仔戲，傳達封建制度與民主反抗力量，演出時也重現台灣廟口野台實境，由演員扮仙對台下觀眾大灑糖果，更特別發送來自台北霞海城隍廟的平安符，將台灣信仰的誠摯祝福，傳遞給巴黎的觀眾。

第3天的演出也吸引立法委員林倩綺、曾獲2次奧運跆拳道金牌的教練陳怡安、霹靂舞教練蘇志鵬等人前來。巴黎文化奧運演出將一直持續到8月10日，網友也可到「台灣文化前進巴黎文化奧運」官網、文化部粉絲專頁關注。

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