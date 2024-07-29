巴黎文化奧運台灣館爆場！湧入6千人跟阿爆齊唱「台灣」

▲巴黎文化奧運邁入第2天，現場湧入6千觀眾。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

2024巴黎奧運開跑，文化奧運也在27日晚間開跑，活動邁入第2天，台灣館入場民眾再度爆棚，不僅每日限量500份的茄芷袋在入場45分鐘內就發送完畢，此次還湧入6000名觀眾，首度啟動人流管制。最終在全場跟著阿爆歌聲齊唱「台灣」，並特別加碼3首安可曲，結束超熱場的文化奧運之夜。

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▲巴黎雨過天晴，廟埕廣場聚集人潮，展現臺灣辦桌慶典的歡慶氛圍。（圖／文化部）

巴黎文化奧運第2天，開場DJ QuestionMark帶來4首「世界首發」新曲，特別以蛋堡的〈過程〉獻給奧運選手及台灣。DJ QuestionMark說，這首歌搭配背景銀幕上特別設計拆解的文字，以及台灣特有的注音符號，經過不斷變動後，最終組成「你好巴黎」，象徵著運動員走上奧運這個最高殿堂前，那段努力克服挑戰的過程才是最揪心的，他也想用這首歌激勵台灣。

▲三個人樂團的潘宜彤，因激烈演奏刷斷琴弦，引起台下一片驚呼，也贏得如雷的掌聲。（圖／文化部）

三個人樂團的潘宜彤，以搖滾方式演奏傳統樂器中阮，因激烈演奏刷斷琴弦，引起台下一片驚呼，也贏得如雷的掌聲。而擔任壓軸的阿爆，領軍那屋瓦少女隊Kivi、Dremedreman曾妮、R.fu、鋼琴手Musa明馬丁，以及今年金曲獎最佳新人Makav真愛出場，第一次到巴黎演出的他們，這場也是在文化奧運的最後一場演出。

延續首演「節奏不需要翻譯」的熱度，昨晚集結更多專程來看阿爆演出的觀眾，一登場台下就嗨翻天，現場立刻形成衝浪搖滾區，原本坐在紅椅頭的觀眾紛紛起身跟著跳舞，全場隨著節奏搖擺，也跟著歌詞大喊「台灣」，呈現演唱會等級的熱烈高潮。在最後一首歌結束時，安可聲更持續不斷，最終在阿爆加碼3首安可曲、全場大合照下，趕在超時前結束演出。





▲紅板凳坐無虛席，現場大爆桌，法國民眾備野餐墊席地而坐。（圖／文化部）

策劃團隊觀察，第2天的文化奧運台灣館，除了如演出團隊都感受到「人真的很多」，「外國觀眾的比例也明顯增加」。尤其現場一位穿著國旗T-shirt的法國觀眾，更是吸引媒體及眾人目光，被問到為何穿著國旗T-shirt到場時，他說，「是為了支持台灣民主」，身為道地巴黎人的他，曾經在選舉期間到台灣環島2週，讓他深刻體會台灣與法國享有「民主」的共同價值，所以特地穿著國旗T-shirt支持台灣。

▲道地巴黎人特地穿著國旗T-shirt支持台灣。（圖／文化部）

領軍奧運代表團的教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠、中華奧委會主席林鴻道，也特別到文化奧運現場。鄭英耀說，文化奧運讓世界更看見台灣的多元，也希望藉由文化奧運的人氣，一起為台灣選手加油。

文化部表示，巴黎文化奧運台灣館即日起至8月10日，每天都有精彩演出，接下來登場的包含三牲獻藝、戲曲新編、A Root同根生等團隊。除了可前往現場，也可以到「台灣文化前進巴黎奧運」官網及文化部粉絲專頁，共同關注巴黎奧運選手、文化奧運團隊的精彩表現。