文化奧運台灣館拉起巨型彩虹旗！僑界跨海空運1萬支珍奶雪糕應援

▲巴黎文化奧運第4天，戲曲新編《在恁佮意》呼應故事拉出巨型彩虹旗。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

巴黎文化奧運第4天，白天先是近40度高溫的熱浪，晚間又發布二級風暴警報，讓現場觀眾笑「連天氣都很台灣的讓人近鄉情怯」。其中戲曲新編《在恁佮意》表演時，在最後呼應劇情，拉出「巨型彩虹旗」感動全場，現場還有台啤、珍奶雪糕應援，加上把廟宇文化搬到巴黎，台味滿滿！

巴黎文化奧運第4天，晚間發布二級風暴警報，當周邊國家館陸續宣布提早休館時，台灣館謹慎的預備各種方案，希望讓遠道的表演團隊順利登台，滿足熱情觀眾期待的心。果然3點已有民眾排隊，5點入場更是大排長龍，原本策劃團隊因應暴雨提出的8點、9點停演方案，竟都在無風雨的情況下，順利上台演出，讓策劃團隊都不禁說，「果然把台灣廟宇文化搬到巴黎，讓台灣館獲得無限保佑」。

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而從開幕以來持續受到歡迎的台灣啤酒、珍奶雪糕，更是熱浪中消暑聖品，連警察、鄰近國家館的人，都聞風而前往吃雪糕，甚至有在巴黎的台灣飲料店，送上200杯手搖飲應援。

台灣僑界也在昨天宣布，將在接下來展期，加碼空運「1萬支珍奶雪糕」到台灣館，文化部政務次長王時思就透露，原本在僑界餐會提出需求時，心想雪糕還必須從台灣空運，應該不容易，沒想到僑界一聽就二話不說答應。

▲現場特別佈置讓大家留下祝福的簽名牆，活動4天已寫滿「台灣加油」。（圖／文化部提供）

此外，現場特別佈置讓大家留下祝福的簽名牆，活動4天已寫滿「台灣加油」、「Taïwan mon amour」、「I love Taiwan」，昨天也換上新簽名牆，繼續搜集來自世界各國傳遞給台灣的祝福。

延續前晚的三牲獻藝及戲曲新編帶來《在恁佮意》、《苦憐个人》，新加入的則是A Root同根生。前一日登台的戲曲新編《鬧壽》獲得觀眾熱烈迴響，國寶小咪老師的傳習藝生演員郭員瑜分享，演出過程與觀眾互動，邀請台下小女孩Ennt共舞時，Ennt可能因為害羞拒絕，但表演結束後，Ennt主動要求合影，更送上畫有愛心的手做紙飛機，真情告白大喊，「我喜歡你的表演！」兩人開心地相互擁抱，暖到不行。

▲戲曲新編《在恁佮意》演出現場重新辦理招親，直接邀請台下男性觀眾朋友上台比愛心。（圖／文化部提供）

戲曲新編《在恁佮意》敘述王子舉辦選妃比武招親時，不僅候選的兩位妃子互相喜歡，王子也意外發現原來自己喜歡的是同性，演出現場重新辦理招親，直接邀請台下男性觀眾朋友上台，大方共比愛心，在演出最後拉起「巨型彩虹旗」，從舞台上一路延伸至觀眾席，深切傳達台灣作為亞洲第一個同婚合法化國家，對性別平權的支持，獲得滿場喝采。

《苦憐个人》則改編自莎士比亞《皆大歡喜》，以法國大革命《悲慘世界》為背景，演出義民與官兵故事，在戲曲新編團隊創意改編之下，帶來截然不同的歌仔戲視覺饗宴。

▲首次登台的A Root同根生，運用笙、月琴、柳琴、中阮、鋼琴、貝斯等樂器，獻上多首台式搖滾。（圖／文化部提供）

首次登台的A Root同根生，運用笙、月琴、柳琴、中阮、鋼琴、貝斯等樂器，獻上多首台式搖滾，充滿趣味的歌詞及熱血搖滾的曲風，連台灣原生種〈台灣文蛤〉也跟著來到巴黎。

現場除了法國觀眾手拿國旗到場支持，更有兩歲多的孩子跟著節拍一起搖滾，A Root同根生也貼心加碼獻唱兩首安可曲，以關公形象創作的〈紅紅〉及法國香頌經典代表〈香榭麗舍〉，被策劃團隊笑稱「很好cue的法國民眾」，更是跟著大聲歡唱，將氣氛帶到最高潮。

文化部表示，文化奧運台灣館將持續到8月10日，每天都有表演及限量「台灣LV」茄芷袋禮包，也歡迎台灣民眾到「台灣文化前進巴黎奧運」官網、文化部粉絲專頁，共同關注巴黎奧運選手、文化奧運團隊的精彩表現。