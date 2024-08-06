幕後／凌濤飆罵外交官2原因曝　訪團成員緩頰：有瑕疵但綠營是好意

▲凌濤赴美觀選，遭爆嫌購物時間不夠還偏心執政黨，怒飆外交官。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）



記者杜冠霖／台北報導

外交部7月中旬籌組跨黨派代表團赴美，參加共和黨全國代表大會，今（6日）國民黨智庫副執行長凌濤卻被爆出，在過程中因不滿購物時間不夠，痛罵我國外交官。據了解，代表團團長前一日就邀請在野黨成員與美政要共進晚餐，藍白則選擇按原定行程在芝加哥千禧公園附近逛街採購，而凌濤因不滿購物時間短、更因行程分兩邊壓縮到晚餐時間而大發雷霆，當面痛罵外交部隨團人員，連在野黨成員都緩頰，民進黨的安排是好意，雖然辦事處的安排確實有些許瑕疵，「但犯不著發這麼大脾氣。」

美國共和黨全國代表大會7月15日起一連4天在威斯康辛州登場，壓軸更是前總統川普的提名演說，這也是他在造勢活動躲過槍手暗殺後首次公開演講。對於此次大會，我國也循例由外交部邀請跨黨派成員組成代表團，期間也訪問美國政要、智庫以及僑民。

跨黨派代表團共11人，包括國民黨、民進黨各5人及1名民眾黨代表，包含：民進黨派出主席特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、青年部主任阮俊達、駐美代表處主任蕭舜文；國民黨則是智庫副執行長凌濤、黨祕書長江俊霆、黨駐美代表秦日新、副發言人康晉瑜及青年團總團長羅雍勝；民眾黨則派黨國際事務部主任林子宇。

訪團出訪期間，藍綠代表皆隨時向媒體更新最新大會狀況，也拜訪多位共和黨政要及僑民，外交部跨黨派代表團觀察，川普演說時提到衝突陰影籠罩台灣和亞洲，也再次強調來自中國的競爭及因應方式。代表團指出，4天的共和黨全代會中，中國是最常被提起的關鍵字之一，共和黨積極應對中國競爭的立場並沒變化，共和黨黨綱小組成員楊瓊安也重申共和黨堅定挺台立場。

未料，行程最後一天，卻爆出凌濤不滿行程偏心執政黨、購物時間不夠，直接對著我國外交官痛罵。訪團成員證實，報導中提到的行程安排，確實是有的，在行程倒數第二天，代表團團長陳明真就提前邀請訪團成員，隔天與芝加哥當地台僑、多位友台連線州眾議員餐敘，最終民進黨的團員參加，國民黨、民眾黨團員選擇不參加。

當天行程分成兩團，民進黨成員隨團長陳明真與美國政要餐敘，在野黨成員則在芝加哥千禧公園附近逛街採購，據了解，表定晚間7點晚餐，並提前半小時搭車前往，但部份在野黨成員不斷表達希望延長購物時間，外交人員安排接駁車輛移往離逛街處更近地點，並在傍晚6點45分順利上車，但凌濤上車後不滿情緒就爆發，痛罵行程大小眼，批外館抱民進黨大腿，甚至放話返台後找同黨立委徐巧芯「處理」。

也因訪團晚間8點要移動接駁民進黨成員，凌濤不滿晚餐時間被壓縮至一個小時內，也痛罵「不必吃了」，隨後未用膳，即前往機場準備返國。對於此次衝突，據訪團成員透露，凌濤向代表處同仁表達不滿時，綠營團員已經前往餐敘行程，現場只剩國民黨、民眾黨及代表處隨團成員，氣氛確實是不太愉快。

對於此次衝突，不分黨派隨團成員都認同，此次代表處隨團人員確實認真盡責，也跟訪團成員建立不錯交情。也有在野黨訪團成員補充，民進黨的安排是好意，雖然辦事處的安排確實有些許瑕疵，「但犯不著發這麼大脾氣。」