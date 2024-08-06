　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／凌濤飆罵外交官2原因曝　訪團成員緩頰：有瑕疵但綠營是好意

▲▼凌濤赴美觀選，遭爆嫌購物時間不夠還偏心執政黨，怒飆外交官。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

▲凌濤赴美觀選，遭爆嫌購物時間不夠還偏心執政黨，怒飆外交官。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

記者杜冠霖／台北報導

外交部7月中旬籌組跨黨派代表團赴美，參加共和黨全國代表大會，今（6日）國民黨智庫副執行長凌濤卻被爆出，在過程中因不滿購物時間不夠，痛罵我國外交官。據了解，代表團團長前一日就邀請在野黨成員與美政要共進晚餐，藍白則選擇按原定行程在芝加哥千禧公園附近逛街採購，而凌濤因不滿購物時間短、更因行程分兩邊壓縮到晚餐時間而大發雷霆，當面痛罵外交部隨團人員，連在野黨成員都緩頰，民進黨的安排是好意，雖然辦事處的安排確實有些許瑕疵，「但犯不著發這麼大脾氣。」

美國共和黨全國代表大會7月15日起一連4天在威斯康辛州登場，壓軸更是前總統川普的提名演說，這也是他在造勢活動躲過槍手暗殺後首次公開演講。對於此次大會，我國也循例由外交部邀請跨黨派成員組成代表團，期間也訪問美國政要、智庫以及僑民。

跨黨派代表團共11人，包括國民黨、民進黨各5人及1名民眾黨代表，包含：民進黨派出主席特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、青年部主任阮俊達、駐美代表處主任蕭舜文；國民黨則是智庫副執行長凌濤、黨祕書長江俊霆、黨駐美代表秦日新、副發言人康晉瑜及青年團總團長羅雍勝；民眾黨則派黨國際事務部主任林子宇。

訪團出訪期間，藍綠代表皆隨時向媒體更新最新大會狀況，也拜訪多位共和黨政要及僑民，外交部跨黨派代表團觀察，川普演說時提到衝突陰影籠罩台灣和亞洲，也再次強調來自中國的競爭及因應方式。代表團指出，4天的共和黨全代會中，中國是最常被提起的關鍵字之一，共和黨積極應對中國競爭的立場並沒變化，共和黨黨綱小組成員楊瓊安也重申共和黨堅定挺台立場。

未料，行程最後一天，卻爆出凌濤不滿行程偏心執政黨、購物時間不夠，直接對著我國外交官痛罵。訪團成員證實，報導中提到的行程安排，確實是有的，在行程倒數第二天，代表團團長陳明真就提前邀請訪團成員，隔天與芝加哥當地台僑、多位友台連線州眾議員餐敘，最終民進黨的團員參加，國民黨、民眾黨團員選擇不參加。

當天行程分成兩團，民進黨成員隨團長陳明真與美國政要餐敘，在野黨成員則在芝加哥千禧公園附近逛街採購，據了解，表定晚間7點晚餐，並提前半小時搭車前往，但部份在野黨成員不斷表達希望延長購物時間，外交人員安排接駁車輛移往離逛街處更近地點，並在傍晚6點45分順利上車，但凌濤上車後不滿情緒就爆發，痛罵行程大小眼，批外館抱民進黨大腿，甚至放話返台後找同黨立委徐巧芯「處理」。

也因訪團晚間8點要移動接駁民進黨成員，凌濤不滿晚餐時間被壓縮至一個小時內，也痛罵「不必吃了」，隨後未用膳，即前往機場準備返國。對於此次衝突，據訪團成員透露，凌濤向代表處同仁表達不滿時，綠營團員已經前往餐敘行程，現場只剩國民黨、民眾黨及代表處隨團成員，氣氛確實是不太愉快。

對於此次衝突，不分黨派隨團成員都認同，此次代表處隨團人員確實認真盡責，也跟訪團成員建立不錯交情。也有在野黨訪團成員補充，民進黨的安排是好意，雖然辦事處的安排確實有些許瑕疵，「但犯不著發這麼大脾氣。」 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
吃火鍋5折！麟洋奪金餐飲優惠懶人包
郭智輝昨喊「股災要有準備」　今改口：我不是那麼熟悉
多空雙巴！台積電差1檔拚亮燈　少見「一天跌停一天漲停」
快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　警戒區曝
快訊／大谷翔平第34轟！　發現漏踩壘包折返跑
落淚宣布退役！辣妹泳將偷溜「爽玩迪士尼」　被趕出選手村
幕後／凌濤飆罵外交官2原因曝　訪團成員緩頰：有瑕疵但是好意
10連霸議員今發監執行！神情落寞現身　與親友相擁告別

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟藍白言詞辯論表現慘不忍睹　律師揭3重點：剩黃國昌扯政治口水

凌濤被爆訪美痛斥外交官偏心　外交部：外交工作不分黨派

總統府國策顧問曾貴海離世　賴清德不捨：他精神永遠與我們同在

翁曉玲喊中國人的驕傲　王定宇怒：台人看比賽被欺負妳幫誰加油？

銷陸農產3年衰退6億美元　卓榮泰：非中地區外銷達45億美元

與唐嘉鴻並列「銅牌」！　張博恆賽後坦言：比起失去收穫更多

翁曉玲稱麟洋配「中國人驕傲」　卓榮泰：國人的喜悅不要被小逆流影響

台股重摔跌破2萬點　卓榮泰：嚴密關切各種局勢發展

幕後／凌濤飆罵外交官2原因曝　訪團成員緩頰：有瑕疵但綠營是好意

釋憲案言詞辯論交鋒　賴秉詳：若崇拜黃國昌想辯論算反質詢？

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

轟藍白言詞辯論表現慘不忍睹　律師揭3重點：剩黃國昌扯政治口水

凌濤被爆訪美痛斥外交官偏心　外交部：外交工作不分黨派

總統府國策顧問曾貴海離世　賴清德不捨：他精神永遠與我們同在

翁曉玲喊中國人的驕傲　王定宇怒：台人看比賽被欺負妳幫誰加油？

銷陸農產3年衰退6億美元　卓榮泰：非中地區外銷達45億美元

與唐嘉鴻並列「銅牌」！　張博恆賽後坦言：比起失去收穫更多

翁曉玲稱麟洋配「中國人驕傲」　卓榮泰：國人的喜悅不要被小逆流影響

台股重摔跌破2萬點　卓榮泰：嚴密關切各種局勢發展

幕後／凌濤飆罵外交官2原因曝　訪團成員緩頰：有瑕疵但綠營是好意

釋憲案言詞辯論交鋒　賴秉詳：若崇拜黃國昌想辯論算反質詢？

曾之婕服務處家有喜事　謝鴻斌再獲行政院長獎

台「國寶級藝人」心疼力挺林郁婷　鄭平君開罵JK羅琳：滾回妳的爛作品

法拉利「2658萬超跑」將停產！3馬達1000匹油電動力將被新車取代

轟藍白言詞辯論表現慘不忍睹　律師揭3重點：剩黃國昌扯政治口水

全才女神milet寵台粉回來了！11月挑戰更大場地：要來聽我唱歌　

獨／樓文豪掏空遠航入監再曝醜聞！苦主是賓士代理商二代

看東西全變形！她腦下垂體腫瘤壓迫眼球　台大術中MRI避留後遺症

被罵怕？郭智輝昨喊「股災要有準備」　今改口：我不是那麼熟悉

加州小飛機迫降球場失控滑行　「差點撞上選手」驚險畫面曝光

74號帶動外溢效應剛需撐　太平區堅守首購天堂　

政治熱門新聞

國民黨桃園市議員耍官威！　「訪美沒購物」飆罵外交官

快訊／凌濤遭控訪美耍官威怨沒購物時間！　國民黨駁斥急回應

與外交官爆口角！凌濤還原始末　某處長揶揄說「你們逛很開心喔？」

快訊／遭爆訪美沒購物時間飆罵外交官　凌濤轟：不實言論

稱麟洋配「中國人的驕傲」　翁曉玲今改口

國民黨桃市議員「灌酒」小鮮肉外交官　委屈痛哭乘客驚呆

凌濤飆罵外交官2原因曝　訪團成員緩頰：有瑕疵但犯不著發脾氣

外媒指台軍隊人力短缺！王定宇曝原因

耍官威辱罵外交官？　國民黨桃市議員反控被揶揄

勞動基金77億呆帳？勞動部回應了

最帥律師出招！　李荃和拿翁曉玲「中國人的驕傲」問反質詢

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

快訊／蔣萬安加碼！王齊麟可獲573萬獎金

侯友宜會藍綠白立委　閉門會議「這事」最熱烈

更多熱門

相關新聞

金牌得主萊爾斯開啟「男友模式」

金牌得主萊爾斯開啟「男友模式」

現今「地表最速男」萊爾斯（Noah Lyles），在巴黎奧運田徑男子100公尺上演「史詩級對決」，並且驚險獲得金牌後，在半夜開啟「男友模式」，幫女友同時也是牙買加女子400公尺選手布羅姆菲爾德（Junelle Bromfield）送鞋。

平衡木失誤多　美國體操天后解釋

平衡木失誤多　美國體操天后解釋

賀錦麗獲民主黨候選人提名！副手是這2人之1

賀錦麗獲民主黨候選人提名！副手是這2人之1

與外交官爆口角還搬出徐巧芯？　凌濤：反映遇不公平對待時怎處理

與外交官爆口角還搬出徐巧芯？　凌濤：反映遇不公平對待時怎處理

與外交官爆口角！凌濤還原始末　某處長揶揄說「你們逛很開心喔？」

與外交官爆口角！凌濤還原始末　某處長揶揄說「你們逛很開心喔？」

關鍵字：

凌濤外交部觀選國民黨美國共和黨外交部

讀者迴響

熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」紓壓

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

舉戴資穎為例！安洗瑩夢想就是發聲

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面