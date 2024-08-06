跳水雙姝決戰冷知識！　破解全紅嬋東奧滿分「207C」難度係數怎麼看

▲全紅嬋（圖右）、陳芋汐（圖左）在巴黎奧運女子雙人跳水10公尺台奪金。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

巴黎奧運跳水項目今（6）日起進入個人單項的賽事，在女子10公尺跳台跳水上演的全紅嬋、陳芋汐「決戰巴黎之巔」天王山之戰引起各方關注。中國跳水隊此前已囊括男子及女子跳水團體項目的4面金牌，全紅嬋和陳芋汐兩人也聯手拿下一面，不過，進入個人賽後，雙方的「水花消失術」瑜亮對決，勢必將再次掀起熱議。

▲全紅嬋跳水難度係數詳解。（圖／記者魏有德攝製／路透）

想要深入看明白跳水比賽，還得先破解複雜的難度係數和評分標準。一般來說，跳水的難度係數是由3位或4位數字加一個英文字母組成。以全紅嬋在東京奧運拿下滿分的難度係數「207C」為例，2是向後跳，0代表沒有飛身動作，7表示翻騰三周半，C表示抱膝，因此，這個動作意即「向後翻騰三周半抱膝」。

▲全紅嬋跳水難度係數詳解。（圖／記者魏有德攝製／路透）

再以全紅嬋於東奧另一跳滿分動作「5253B」為例，5是動作分項中的轉體跳水，2代表向後空翻，另一個5為翻騰兩周半，3代表轉體一周半，B則是屈體，因此，這個動作的名稱便是「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」。

▲全紅嬋的水花消失術。（圖／CFP）

在裁判評分時，這一連串空中動作的連貫性、精準度和美感，都關係著分數的高低，同時，入水時的水花更是影響一般觀眾評價跳水選手的基本看法，也是裁判評分的關鍵。

無論是全紅嬋或陳芋汐，她們都有著完美的入水動作，入水角度垂直水面，身體平直，「壓水花」時才可能濺起最小的水花，這也讓她們被外界冠以施展「水花消失術」的跳水魔術師。

根據力學原理，楔形體斜升角越小，濺起水花的高度也就越小，因此，平掌撞水最能達標，而在入水時，跳水選手還得盡可能保持身體穩定，減少水花飛濺，在所有的動作順暢操作下，氣泡將非常小，看起來就像是水的表面沸騰冒泡一般。