漢堡王「慶奪牌優惠」限時8天開跑！4夯品買1送1、套餐89元起

▲漢堡王祭出最新奪牌優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

巴黎奧運賽事火熱進行中，中華隊目前已進帳1金3銅，精彩表現振奮全台！為慶祝連連奪牌，人氣速食品牌「漢堡王」祭出限時8天「4大品項買1送1」優惠，還有4組套餐下殺最低百元有找，即日起正式開跑。

▲漢堡王奪牌優惠一次看。（圖／翻攝漢堡王臉書粉專）※點圖放大

漢堡王最新奪牌優惠來了，即日起至8月13日於全門市祭出「4塊雞塊」、「辣薯球（小份）」、「洋蔥圈（小份）」、「大杯飲料」通通可享「買1送1」優惠。

加碼還有4大王者優惠餐，包括「經典脆雞堡+中杯微糖紅茶89元」、「華堡+中杯激浪129元」、「經典脆雞堡+小華堡+4塊雞塊+中杯飲料2杯199元」、「10塊雞塊+中薯+中杯飲料119元」，提醒以上優惠不適用於外送平台、兒童樂園、機場及科技廠等店。

▲拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1。（圖／業者提供）

另外，全台12家拿坡里炸雞專賣店至8月14日前也祭出最新「2大超殺優惠」，有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買1送1」，內含2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞，特價399元；「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價只要109元。

「脆皮戰斧綜合炸雞桶」內的脆皮戰斧雞腿是選用連腿排的大雞腿，裹上脆皮炸雞粉現點現炸，外皮酥脆，每一口都鮮嫩多汁；義式炸雞則開放辣味和原味任選。