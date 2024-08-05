「戴眼鏡跨欄」衝出小組第一！　中國20歲書生跑者爆紅

▲中國選手徐卓一戴眼鏡跨欄，還衝到小組第一名。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

中國20歲運動員徐卓一出征巴黎奧運，4日在男子110公尺跨欄比賽中名列小組第一名。除了成功晉級準決賽之外，他在國際賽事上，依然戴著眼鏡衝刺，而且還沒有因為劇烈運動而掉下來，意外吸引網友注意。

儘管徐卓一起步相對較慢，但在穩定跨越障礙物的同時逐漸加速，到了第10個跨欄時，已經衝到最前面，並且絲毫沒有減速，最終以13秒40的成績，搶先跨過終點線，不僅名列小組第一，在總共40位跑者中也排名11位，將在台灣時間8日進行準決賽。

除了亮眼表現之外，徐卓一的眼鏡都沒有掉下來，也意外引發關注。日本網友們紛紛留言，「戴著眼鏡跑嗎？」、「眼鏡不會掉嗎？」、「中國選手看起來好違和啊」、「中國跨欄選手太帥了，眼鏡竟然不會掉」、「中國的眼鏡男好引人注目」。

徐卓一生於2003年，身高198，專攻110公尺跨欄， 2023年在亞錦賽及亞運會上分別獲得銀牌與銅牌，今年5月中國田徑大獎賽、6月洲際巡迴賽都跑出13秒22，連贏2面金牌。由於他的優異表現，加上習慣戴眼鏡參賽，又被粉絲暱稱為「眼鏡飛人」、「四眼跑手」、「書生跑手」等。

徐卓一也在小組賽後透露，劉翔20年前創下的奧運紀錄，是自己追趕的目標。劉翔在2004年雅典奧運以12秒91摘金，奪下中國首面男子田徑奧運金牌。