一聽台灣贏了！中國媽媽秒嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

▲麟洋配打贏「世界第1中國組合」梁偉鏗、王昶。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

全台討論度最高的，絕對是麟洋配奪金，而一名網友透露，台灣擊敗中國時，他就立刻和媽媽說「台灣贏了」，身為中國人的媽媽責備「不知道中國在搞什麼啊？」還稱國家花了多少錢培養梁偉鏗、王昶。結果原PO正能量回嘴1句，媽媽秒惦惦不語，更引來5萬多人讚爆「台灣人如果比分落後了，還會怪自己帶賽！」

一名網友在《Threads》表示，媽媽是中國人，昨晚「麟洋配」打贏梁偉鏗、王昶後，他就跑去跟媽媽回報戰績「台灣贏了」。聞言，媽媽回應「不知道中國在搞什麼啊？」

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原PO認為，因為梁偉鏗、王昶身上背負了14億人的期待，壓力太大了根本打不好。媽媽又回，「你知道中國花了多少錢培養他們嗎？」

一番話讓原PO回嘴，「就是因為只要他們輸了，你們就會開始責備他們，就像現在這樣，而台灣不管有沒有拿獎牌大家都是支持與鼓勵，差別就在這裡！」結果媽媽秒惦惦不語。

該文引來5.5萬名網友團結喊話，「台灣人如果比分落後了，還會怪自己帶賽」、「台灣人就是，觀眾會道歉，對不起是我們帶賽。然後不准選手道歉，因為選手都是台灣的寶貝」、「很多覺得自己帶賽的，都被禁止看電視，不然就是很有自知之明的關掉不看」、「不管怎樣，麟洋可以打敗世界排名第一，抽到死亡之組還一路殺到底，麟洋很屌！中國也表現很好，大家都很棒」、「台灣人就是充滿溫暖啊」。

也有球迷心疼梁偉鏗與王昶，「梁偉鏗打出的最後一球，輸了之後，第一個動作是回頭看教練...看了也是...唉」、「鼓勵代替責備，他們已經有夠棒了」、「選手的壓力絕對比觀眾大，他們需要的是鼓勵」、「昨天看到結果心理浮現出一個聲音：他們回中國一定會死很慘」、「身為中國人，太沈重！台灣人讚」。