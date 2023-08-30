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嘉義市購物節剩241萬供兌領　預計9月1日兌換完畢

▲▼ 嘉義市購物節滿千送百活動兌換倒數3天 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義市購物節滿千送百活動兌換倒數3天 。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府自112年8月1日所舉辦的2023嘉義市購物節「滿千送百」活動，引發市民消費兌換熱潮，凡嘉義市民持7/1起在稅籍於嘉義市的店家消費滿1000元，憑消費發票即可兌換100元！每人至多可以5000元兌換500元。活動開跑不到一個月就正式進入倒數計時，總發放金額共2500萬元，截至8/29已發放2,258萬8,100元，剩餘241萬1,900元供民眾兌領，預計將於9月1日兌換完畢！提醒還沒兌換的民眾，要趕緊加緊腳步，名額有限兌完為止！

▲▼ 嘉義市購物節滿千送百活動兌換倒數3天 。（圖／嘉義縣政府提供）

根據在地店家表示，近期嘉義市政府推出的「嘉義市購物節」以及「滿千送百」活動有效刺激消費、民眾買氣大增，讓在地店家與參加民眾共享雙贏，紛紛表示嘉義市購物節真的超有感！許多民眾因得知此活動，紛紛在活動月份期間搶先消費。

▲▼ 嘉義市購物節滿千送百活動兌換倒數3天 。（圖／嘉義縣政府提供）

除了滿千送百活動，手上還有其他在嘉義市消費發票的民眾還可以加入嘉義市購物節LINE好友（ID請搜尋@wubuywubobi）登錄「嘉義市購物節」抽獎活動，登錄發票金額累積滿500元就可抽獎，每人最多有200次抽獎機會。大獎為百萬名車乙輛兩名、特獎為價值200萬元的K.SWEET珠寶藝術學院鑽石套鍊，今年除了週週抽萬元獎金以外，第13 週 (10/4) 會升級抽出家樂福家電大禮包價值超過15 萬元以及IKEA 轉角沙發床各一名，第14 週 (10/11) 抽出嘉義市不動產開發商業同業公會贊助的十臺光陽電動機車。民眾若在嘉義市店家使用電子支付（LINE Pay 、台灣Pay 或Carrefour Pay ）還可以加碼抽iphone1 4 Pro等多項3C 禮品，趕快來嘉消費，多項好禮帶回家！

另外，連續4年嘉義市旅館業者配合購物節推出「住宿送嘉遊金600元」，今年有30家知名旅館參加，民眾只要入住特約旅館專案房型，就能獲得600元嘉遊金，可現抵住宿費與在地特約店家消費，今年再加碼100元咖啡金，嘉義市購物節中秋佳節連假歡迎全臺民眾一同來嘉輕鬆購，有吃有玩還有好康抽不完。

嘉義市購物節詳細活動辦法請參考 : https://reurl.cc/b9WZQ6
滿千送百活動網站：http://www.chiayistimulusplan.com.tw/
購物節Line@官方好友：https://reurl.cc/6a8aNk

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