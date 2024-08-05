賀「麟洋配」巴黎奧運奪金　黃捷曬珍藏合照：是台灣的英雄

▲麟洋配衛冕奧運金牌，寫下空前紀錄。（圖／教育部體育署提供）

記者賴文萱／高雄報導

台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟昨深夜在巴黎奧運再度奪金，締造二連霸的空前紀錄。立委黃捷也趁這個大日子，曬出一張跟「麟洋配」的珍藏大合照，開心表示，「謝謝李洋、王齊麟，真的太感動！台灣以你們為榮」。

「麟洋配」李洋、王齊麟，昨天決賽以2：1擊敗中國隊梁偉鏗、王昶組合，打出跨屆奧運12連勝，並成功衛冕金牌。事實上在東京奧運奪金後，兩人一度陷入低潮，拉出長達2年的冠軍荒，直到巴黎奧運，排名世界第12名的他們，才終於站穩腳步一路攻頂。

▲黃捷賀「麟洋配」巴黎奧運奪金！曬珍藏合照：是台灣的英雄。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

在奪金的夜晚，黃捷也趁著這個大日子分享與2人的「珍藏合照」，她表示，感謝麟洋，讓台灣團結一心、為賽事熱血吶喊，你們是台灣的英雄！

黃捷說，整個台灣彷彿停下腳步，只為了看麟洋打球，兩人互補的個性、絕佳的默契，締造歷史紀錄，成為奧運首次羽球男雙二連霸，讓台灣被世界看見。

她也期盼，「希望有一天，我們參與國際賽事、為選手打氣，不會再受到惡意的阻饒。謝謝李洋、王齊麟，真的太感動！台灣以你們為榮。」