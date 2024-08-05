王齊麟場上「超愛打李洋屁股」　球迷算出來了！驚人數據曝光

▲麟洋配。（圖／達志／路透社）

文／CTWANT

台灣羽球男雙李洋、王齊麟在這次巴黎奧運羽球男雙決賽中，最終以2比1的成績打敗中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶贏得比賽，成功衛冕奧運男雙金牌寶座。而在這場金牌決賽的賽事中，出現了4大亮點，其中2點更是重現東京奧運奪冠時的經典畫面。《CTWANT》也為此進行整理，方便網友閱讀。

界內T字判定

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在上屆東京奧運中，麟洋配對鎮中國之際，中國隊伍對麟洋配一記關鍵得分提出挑戰，後經奧運會場的鷹眼判讀後，羽球正好落在T字壓線上，屬於有效得分的界內球。後續也因為這起關鍵的進攻，延伸出知名的「台灣in」T字設計。

而在這次的比賽中，在進入決勝第3局時，同樣又是由中國隊提出挑戰，同樣也是經經奧運會場的鷹眼判讀後，同樣是羽球正好落在T字壓線上，屬於有效得分的界內球。沒想到時隔三年後，歷史再度重演。

聖筊組合

在東京奧運時期，李洋和王齊麟曾以「一正一反」的姿勢慶祝勝利，當時被網友戲稱為「聖筊組合」，而在這次巴黎奧運期間，麟洋配再度在球場上重現這個經典的「聖筊組合」姿勢。網路上目前也有網友組合先前的聖筊照，短時間內就獲得了大量的關注。

▲聖杯效應。（圖／翻攝自IG）

李洋親吻球場

在賽前，李洋就曾對外表示，這是他職業生涯的最後賽季。也因為如此，在確定得牌的那個瞬間，李洋激動的跪在地上，深情的羽球場吻別。

▲李洋親吻球場。（圖／達志／美聯社）

王齊麟打屁股

而就在李洋跪地深情的吻別奧運球場之際，此時在一旁休息的王齊麟在看到李洋下跪親吻時，王齊麟就匆匆地從旁邊趕過來，並且伸手打了一下李洋那高高翹起的屁股，如此頑皮的行徑，也讓不少網友笑彎了腰。

▲王齊麟超愛打李洋的屁股。（圖／翻攝自Threads）

而其實早在麟洋配對戰美國選手之際，王齊麟就多次「拍打」李洋的屁股，事後甚至有網友統計，在總得分的42分裡，王齊麟平均每5分就會打一下李洋的屁股，而且手法之多，被網友整理成以下8種名稱，分別是狙擊式側臀橫切、路過式左臀反拍、體感式下臀拉提、錯位式上臀快拍之一、錯位式上臀快拍之二、微風式中臀輕打之一、微風式中臀輕打之二、手感式全臀抓打。

整理的網友甚至也在文章中表示「心裡又出現一個新的問題，那就是『王齊麟打李洋的屁股，到底是一種得分的儀式感，還是像摸十八王公的狗神像那樣，摸了就會旺？』」。

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