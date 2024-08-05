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麟洋配奪金！　台灣選手「奧運獎金」超詳盡清單曝光

巴黎奧運／麟洋配連2屆奪金！　「台灣選手」確定領到奧運獎金名單曝

▲李洋／王齊麟奪奧運羽球男雙金牌。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

我國羽球好手李洋/王齊麟昨（4日）晚間出征2024巴黎奧運男雙金牌戰，迎戰中國男雙組合梁偉鏗/王昶，最終2人不負眾望以21：17、18：21、21：19二比一獲勝，不僅為中華隊在巴黎奧運奪得首面金牌，也締造台灣羽球史上連續兩屆奧運奪金新紀錄。繼李洋、王齊麟收下本屆首金後，確定中華隊自2004年雪梨奧運以來，連續6屆奧運都有金牌進帳。

巴黎奧運／麟洋配連2屆奪金！　「台灣選手」確定領到奧運獎金名單曝

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▲台灣「拳擊美少女」吳詩儀摘下銅牌。（圖／達志／美聯社）

根據台灣「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，奧運獲得金牌可獲2000萬元獎金、銀牌700萬元獎金、銅牌500萬元獎金，可選擇兩種方式領取，包括一次性或終生按月領取，分別為12.5萬元、3.8萬元、2.4萬元；奧運第4名至第8名，第4名300萬元獎金、第5至6名150萬元獎金、第7至8名90萬元獎金，止步8強以第5名計算。

羽球男子雙打李洋：金牌，2000萬。

羽球男子雙打王齊麟：金牌，2000萬。

女子拳擊60公斤級吳詩儀：銅牌，500萬。

男子定向飛靶李孟遠：銅牌，500萬。

女子拳擊66公斤級陳念琴：保底銅牌，保底500萬。

女子拳擊57公斤級林郁婷：保底銅牌，保底500萬。

羽球男子單打周天成：止步8強，150萬。

男子柔道60公斤級楊勇緯：止步8強，150萬。

男子團體射箭湯智鈞：止步8強，150萬。

男子團體射箭林子翔：止步8強，150萬。

男子團體射箭戴宇軒：止步8強，150萬。

女子團體射箭雷千瑩：止步8強，150萬。

女子團體射箭李彩綺：止步8強，150萬。

女子團體射箭邱意晴：止步8強，150萬。

女子網球雙打謝淑薇：止步8強，150萬。

女子網球雙打曹家宜：止步8強，150萬。

女子桌球單打、桌球混雙鄭怡靜：單打止步8強，桌球女團6日出賽，保底300萬。

男子桌球單打、桌球混雙林昀儒：單打止步8強，桌球男團5日出賽，保底300萬。

另外，除了國光獎金，今年還有「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」。公益信託王楊嬌信望愛基金諮詢委員暨獎項發起人簡民惠表示，希望為非傳統強項項目中努力的選手設立目標，讓台灣體育界能有更多的強項誕生，「唯有先打破台灣紀錄，才有機會去創造世界紀錄！」

巴黎奧運／麟洋配連2屆奪金！　「台灣選手」確定領到奧運獎金名單曝

▲李孟遠摘下銅牌。（圖／達志／美聯社）

男子輕艇競速賴冠傑首次為台灣取得奧運資格：7日出賽，保底100萬，獲獎不頒發獎金。

男子霹靂舞孫振首次為台灣取得奧運資格：10日出賽，保底100萬，獲獎不頒發獎金。

男子定向標靶李孟遠首次為台灣取得奧運資格：奪下銅牌，獲獎不頒發獎金。

男子輕艇激流吳少璿首次為台灣取得奧運資格：100萬。

男子71公斤級拳擊甘家葳首次為台灣取得奧運資格：100萬。

女子輕艇激流張筑涵突破中華隊史最佳成績：100萬。

男子200公尺蝶式王冠閎突破中華隊史最佳成績：100萬。

女子10公尺空氣手槍劉恆妤突破中華隊史最佳成績：100萬。

男子擊劍鈍劍陳弈通突破中華隊史最佳成績：100萬。

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