曬人魚線爆紅！鮮肉泳將怨選手村太爛　「乾脆睡公園」畫面瘋傳

▲ 切孔被拍到在公園席地午睡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利23歲泳將切孔（Thomas Ceccon）因英俊臉蛋和197公分的傲人身高吸引一票粉絲，在巴黎奧運奪得個人賽金牌和團體賽銅牌後，又因頒獎時意外露出人魚線爆紅，日前卻被捕捉到在選手村公園打地舖睡午覺，引發網友熱烈討論，可能是房間裡的紙板床害他失眠。

Italy's Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked pic.twitter.com/YIjjG3lwFo — Del Walker ???????? (@TheCartelDel) August 4, 2024

《紐約郵報》報導，沙烏地阿拉伯賽艇選手阿利雷扎（Husein Alireza）3日在IG限時動態上傳這段畫面，可見切孔側躺在選手村公園長椅邊的草地上熟睡，身下僅用一條白色毛巾舖著，看起來睡得十分安詳，和他在水中的英姿有巨大反差。

▲ 切孔因意外露出人魚線引起話題。（圖／路透）

其實他先前就曾向《太陽報》抱怨選手村差勁的住宿條件，「裡面沒有冷氣，天氣很熱，食物也很糟」，「很多選手因此搬出選手村，這不是藉口，這是眾所皆知的事實」。

切孔和隊友沒能挺進男子4X100混合式接力決賽，目前不清楚這段畫面是在賽前或賽後拍攝，他受訪時對此則坦言，「我很失望沒能進入決賽，但我太累了，晚上跟下午都很難入睡。在家時我都會在下午睡覺，但在這裡飽受高溫和噪音所苦。」

除了切孔以外，此前也有眾多選手批評選手村環境。奧運3金得主、23歲澳洲女泳將提特姆斯（Ariarne Titmus）批評選手村令人更難發揮，對於自己未能打破紀錄感到失望；還有美國選手被迫和10名隊友共用浴室，最後選擇搬離。

▲▼切孔兼具實力、臉蛋和身材，吸引不少粉絲。（圖／路透）

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