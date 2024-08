曬人魚線爆紅！鮮肉泳將怨選手村太爛　「乾脆睡公園」畫面瘋傳

▲ 切孔被拍到在公園席地午睡。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

義大利23歲泳將切孔(Thomas Ceccon)因英俊臉蛋和197公分的傲人身高吸引一票粉絲,在巴黎奧運奪得個人賽金牌和團體賽銅牌後,又因頒獎時意外露出人魚線爆紅,日前卻被捕捉到在選手村公園打地舖睡午覺,引發網友熱烈討論,可能是房間裡的紙板床害他失眠。

Italy's Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked pic.twitter.com/YIjjG3lwFo