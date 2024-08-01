頒獎1動作「大洩人魚線」！義23歲金牌泳將爆紅　臉蛋身材超犯規

▲ 切孔一抬手意外露出人魚線。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利23歲泳將切孔（Thomas Ceccon）在本屆巴黎奧運已抱回100公尺仰式金牌及400公尺自由式接力銅牌，成績令人驚豔，登上頒獎台時開心揮手，卻意外露出2條清晰的人魚線，更是令觀眾眼睛一亮。

This is the sluttiest thing a man can do pic.twitter.com/CX1aV2RDk7 — Meech (@MediumSizeMeech) July 29, 2024

綜合《每日郵報》及Today報導，切孔7月27日和隊友摘下400公尺自由式接力銅牌，登上頒獎台時高舉雙手向現場觀眾致意，沒想到上衣對身高197公分的切孔來說似乎太短，手一抬就露出腹肌和2條深邃的人魚線。

這段畫面在社群平台瘋傳，令許多網友為之瘋狂，「他是奧運上最棒的事」、「我不是那種會為男人或女人的美貌動搖的人，結果義大利游泳金牌切孔出現了」、「難怪他贏了，他的下顎線條可能在他下水的時候就把水分成兩半」，還有粉絲大讚他和隊友就像一排內褲廣告模特兒。

▲▼ 切孔成為許多奧運粉絲新歡。（圖／路透）

事實上，除了英俊臉蛋和完美身材之外，切孔還有許多特別之處。他的父母也是運動員，而切孔過去熱愛網球與游泳，最終在兩者之間選擇游泳，更因他在水中速度驚人、身高超高等原因獲得「鯊魚」的綽號。

切孔首次在奧運舞台亮相是在3年前的東京奧運，當時在400公尺自由式接力摘銀，並在400公尺混合式接力奪銅，個人項目的100公尺仰式雖僅排第4，但在2022年的布達佩斯世錦賽100公尺仰式刷新紀錄奪金，至今仍是紀錄保持人。