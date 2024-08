頒獎1動作「大洩人魚線」！義23歲金牌泳將爆紅　臉蛋身材超犯規

▲ 切孔一抬手意外露出人魚線。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

義大利23歲泳將切孔(Thomas Ceccon)在本屆巴黎奧運已抱回100公尺仰式金牌及400公尺自由式接力銅牌,成績令人驚豔,登上頒獎台時開心揮手,卻意外露出2條清晰的人魚線,更是令觀眾眼睛一亮。

