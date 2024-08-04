「普渡集中辦、紙錢集中燒」　黃偉哲呼籲普渡也可顧環保、保平安

▲台南市民政局4日於下營上帝廟舉行「普渡集中辦、紙錢集中燒」記者會，結合凱米風災祈福消災法會，由市長黃偉哲出席擔任主祭官。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為顧及環保與市民祈求平安需求，台南市民政局4日於下營上帝廟舉行「普渡集中辦、紙錢集中燒」記者會，結合凱米風災祈福消災法會，由市長黃偉哲出席擔任主祭官，各大廟宇踴躍出席並簽署倡導環保祭祀，祈求災難遠離，立委林俊憲、陳亭妃、環境部大氣司司長張順欽，市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍也與會。

黃偉哲表示，農曆7月普渡是台灣民間重要習俗，普渡焚燒大量紙錢會影響環境。他感謝環境部、環保局及各大廟宇合作舉辦「普渡集中辦、紙錢集中燒」活動，集中燒紙錢可減少空氣污染，且無損功德。他感謝下營上帝廟及所有參與的廟宇，強調環保與傳統可兼顧。

民政局表示，台南是宗教之都，廟宇林立，許多寺廟是市民的精神寄託，感謝響應這項政策的寺廟。市府分別在8/4、8/8於下營上帝廟及開基玉皇宮辦理宣導活動，鼓勵市民在家附近寺廟集中普渡及焚燒紙錢。目前台南市設有2座「淨圓滿紙錢專爐」，滿足市民信仰需求，兼顧環保。

此外，上週凱米颱風造成台南市1人死亡、120人受傷，下營上帝廟特在農曆7月首日辦理祈福消災法會，由黃偉哲市長擔任主祭官，希望藉由祭祀儀式在眾神庇佑下讓台南國泰民安、風調雨順、四時無災，安定人心。

民政局指出，目前各區約有130多間寺廟響應「普渡集中辦、紙錢集中燒」政策，參與寺廟普渡時間將公告於民政局網站，市民可向鄰近寺廟或區公所洽詢。

市民也可透過以功代金，購買最少量金紙，將剩餘金錢捐作公益；普渡祭品可交由寺廟捐贈予弱勢家庭或凱米颱風受災戶，讓愛心及環保共同促進良善循環。