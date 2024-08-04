黃偉哲表揚勞工模範父親　感謝爸爸們對家庭及社會無私奉獻

▲台南市勞工局4日於善化啤酒廠二樓大禮堂舉辦2024年勞工模範父親表揚，台南市長黃偉哲親自頒發獎牌、獎金給當選的勞工模範父親。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局4日於善化啤酒廠二樓大禮堂舉辦2024年勞工模範父親表揚，台南市長黃偉哲為了肯定當選人的偉大奉獻，特別親自頒發獎牌、獎金給當選的勞工模範父親，並親切地與當選人及其親友團合影，感謝勞工模範父親們對家庭的無私付出及對社會的熱心貢獻，讓「希望家園」的正能量持續擴散。

黃偉哲表示，有句話說「爸爸親像山」，爸爸就像屋頂，一肩擔起守護家人的重責大任，跟媽媽一樣是家庭的支柱與核心，在職場上盡忠職守的爸爸們也是社會經濟發展穩定的力量。黃偉哲也致贈火鶴花給得獎的勞工模範父親，希望爸爸們「攏乎好」，也代表台南市民向所有爸爸致上最高的敬意與謝意，預祝大家都有溫馨快樂的父親節。

今日表揚活動邀請樂團現場演出，用優雅的樂聲歌頌父愛，勞工局也邀請台南市美容業職業工會志工，替得獎的爸爸們打理外貌，使其帥氣上台領獎。今年度獎牌主題為「祥龍獻瑞」，呼應今年正為龍年，獎牌中央飛舞的龍展現力量與祥瑞之氣，並題字「祥龍騰紫氣、常臨富裕家」祝賀得獎的爸爸們。

今年當選最年長的勞工模範父親，是32年次的洪鐵柱爸爸，自幼父母雙亡，由親戚扶養長大，因家境不好小學畢業後即自行謀生，服陸軍義務役三年，退伍後以捕魚維生，因健康問題提前退休，即使生活艱困，仍用心照料家庭，教導子女誠實、腳踏實地。因自身經歷，深刻體會到生活的不容易，洪爸爸將心比心，長期捐款至慈善團體，妻子與子女也一起加入捐款做公益，向社會傳遞溫暖。其育有2男2女，其中長子於東陽實業廠股份有限公司任職，擔任總務管理部經理，並多次當選工會幹部，榮獲台南市105年模範勞工。

第二年長為33年次的曾幸男爸爸，從小學習製作皮鞋功夫，努力奮鬥白手起家，從事皮鞋工作已有50餘年，加入工會積極爭取本業勞工福利，當選台南市皮鞋業職業工會第九屆會員代表，榮獲優秀會員，並加入工會愛心社參與公益，熱心助人不落人後。曾爸爸擔任鄰長多年至今，用心服務鄉親，受在地居民推崇，榮獲台南市89年模範勞工。其育有2男1女，子女在曾爸爸以身作則、用心教養之下，如今在工作崗位上均有卓越表現，分別任職於竹科科技廠、保險公司、大樓管理業務。

今年勞工模範父親當選人共20名，為洪鐵柱、曾幸男、林勝男、蔡國明、錢麒麟、陳繁盛、陳炳煌、吳尚皙、郭得煌、盧松來、吳福鐘、蔡榮軍、劉保羅、鄭元峰、嚴雄相、林寶忠、林進昌、郭耀佳、吳進雄、黃銘樹。