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2024台灣美食展台南館　黃偉哲邀品嚐台南400好味道

▲2024台灣美食展於2日盛大登場，台南市政府受邀設立「台南館」，總統賴清德特別「回娘家」至台南館參觀，由市長黃偉哲一一介紹獲選米其林指南的美食店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣美食展於2日盛大登場，台南市政府受邀設立「台南館」，總統賴清德特別「回娘家」至台南館參觀，由市長黃偉哲一一介紹獲選米其林指南的美食店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣美食展於2日盛大登場，台南市政府受邀設立「台南館」，以「虱目魚」為主題，展現「米其林x傳承x青農」美食文化，總統賴清德特別「回娘家」至台南館參觀，由市長黃偉哲一一介紹獲選米其林指南的美食店家。

黃偉哲表示，台南入選米其林指南的店家共有63家，若三餐各吃一家餐廳，也需要20幾天，才能品嘗到所有店家的手藝，但無論是一天三家或一次吃好幾家，都很歡迎旅客到台南來走逛吃美食。同時台南疫後至國外參加食品展的經驗豐富，吸取過往的參展經驗，台南館將在此次的展覽中展現最好的一面。

▲2024台灣美食展於2日盛大登場，台南市政府受邀設立「台南館」，總統賴清德特別「回娘家」至台南館參觀，由市長黃偉哲一一介紹獲選米其林指南的美食店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南館開幕儀式中，黃偉哲特別邀請米其林餐廳東香台菜海味料理蔡瑞成總鋪師、錦霞樓及阿霞飯店第三代接班人吳健豪主廚、返鄉青農田媽媽長盈海味屋謝佳歆店長，分別端出「思慕朱貝小肉粽」、「油漬鮮蚵佐虱目魚餅」、「三杯虱目魚香腸」三道鮮美海產料理，搭配以綠園牧場使用麻豆文旦製成的鮮果汁。

現場安排由台南市農產運銷公司及農會設置「南農選禮」攤位精選多樣「南得極品」品牌農特產品，包括有多樣品項的彩虹芒果禮盒、果韻水果禮盒等盛產水果，及在地食材製成「麵麵俱到」組合等農特產品，讓大家品嚐產地直送的好滋味。另外展覽期間，台南館安排有主廚料理秀及多場次試吃、有獎徵答活動，邀請北部遊客踴躍到台灣美食展台南館採買，體驗滿滿台南味。

▲2024台灣美食展於2日盛大登場，台南市政府受邀設立「台南館」，總統賴清德特別「回娘家」至台南館參觀，由市長黃偉哲一一介紹獲選米其林指南的美食店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲進一步說明，此次台灣美食展台南館除介紹台南的美食外，還包括許多台南的景點，也提供美食地圖。今年台灣美食展台南館希望能將台南的「城市食力」展示給北部的朋友們，從新鮮魚產、水果、精選食材製作的農特產、伴手禮，還有老台菜傳承兼具創新的手藝展現，展覽期間邀集台南各農會及熱門店家，招募34間店家，現場展示100項台南好禮及美食，提供18場次超過20種品項提供民眾試吃，8/2-4期間特別安排台南米其林推薦餐廳主廚料理示範，市府團隊蒐羅知名美食、美味虱目魚及農特產伴手禮，呈現給全國遊客，歡迎大家來台南館參觀選購，品嚐台南冠軍級美味，體驗充滿人情、香氣及美味的台南。

觀光旅遊局長林國華表示，台灣美食展活動期間可以來台南館買到豐富多樣的台南美食，「東香台菜海味料理」限量的「思慕朱貝小肉粽及思慕魚肚煮五柳枝」及文創周邊。「南市區漁會」帶來獲得2023年海燕水產精品的西瓜綿虱目魚肚湯禮盒及冷凍虱目魚。「台南市文化觀光伴手禮產業發展協會」精選飛魚卵虱目魚香腸、府都古味軒-赤崁樓禮盒及土鳳梨酥禮盒。

▲2024台灣美食展於2日盛大登場，台南市政府受邀設立「台南館」，總統賴清德特別「回娘家」至台南館參觀，由市長黃偉哲一一介紹獲選米其林指南的美食店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另有台南十大伴手禮「章成麥芽餅」及「慶家黃金泡菜」、經濟部五星樂活名攤「合口味肉品」、榮獲第九屆農村好物的「芝麻先生」、國華街秒殺甜點「里夫手指泡芙」及「吻鑽糖半熟乳酪塔專門店」、暖心喜餅「秉醇烘焙坊」以及調和台灣珍貴食材與花材的「茶立方」。也特別安排由台南市農產運銷公司及在地農會設置「南農選禮」攤位，精選多樣「南得極品」品牌農特產品，除了現場選購，也提供訂購服務，可以分享台南的優質好物給各地親朋好友，同時滿足民眾逛展之餘的購物慾。

觀旅局表示，除了好物展售，台南館安排必比登推介東香台菜海味料理蔡瑞成師傅(大頭師)演示有百年歷史的家傳宴客菜「思慕魚肚煮五柳枝」，將酥炸到金黃色的虱目魚淋上由多種蔬菜勾芡的五柳羹，呈現出台南百年味道。田媽媽長盈海味屋則使用得到水產最大獎「海宴獎」的台南虱目魚，演示「三杯虱目魚香腸」及「香煎魚菲力與椒香魚皮」，用簡單的料理手法展現虱目魚的美味。台菜王子黃景龍演示「台南金湯思慕魚」，將虱目魚炸出香氣後搭配金湯醬、高麗菜、菇類等，利用時尚流行的酸菜魚方式來製作，每口都是美味。三位主廚將於2024台灣美食展-台南館輪流上陣，介紹最美味營養的台南虱目魚。

▲2024台灣美食展於2日盛大登場，台南市政府受邀設立「台南館」，總統賴清德特別「回娘家」至台南館參觀，由市長黃偉哲一一介紹獲選米其林指南的美食店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局補充，2024年為台南400，台灣美食展結束後，緊接著將於9月份啟動台南城市食力系列活動，包括於大台南會展中心辦理「觀光美食博覽會」、「台南37區美食巡迴移動展」及年終壓軸登場「台南400宴」，歡迎全國遊客來到台南一起看展覽、吃美食。

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