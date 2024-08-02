首屆高齡健康產業博覽會台南設20個參展攤位　黃偉哲：台南城市館免費健康測試

▲台南市政府2日參加於台北世貿一館舉辦的第一屆「高齡健康產業博覽會」，設置台南城市館專區，並邀約11家高齡健康產業廠商擺設攤位，展現台南市高齡友善特色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣即將邁入超高齡化社會，台南市政府2日參加於台北世貿一館舉辦的第一屆「高齡健康產業博覽會」，由社會局、衛生局、教育局、交通局以及體育局等5個局處設置台南城市館專區，並邀約11家高齡健康產業廠商擺設攤位，展現台南市高齡友善特色。

台南市長黃偉哲特地出席開幕式，他表示讓長者活得健康、過得開心是南市致力的目標，歡迎民眾前來參觀台南城市館，了解台南高齡健康政策與服務，與公部門一起努力，實現銀髮幸福生活。

市長黃偉哲表示，台南城市館展出了台南近年來高齡友善政策實施成果以及未來願景，在少子化與高齡化加速的現今，除要增加生育率，照顧年長人口，提供銀髮族完善服務更是重要課題，黃偉哲感謝今日參與的局處及廠商，共同推廣並打造銀髮友善環境，為長者生活帶來的改變。此次台南城市館展區現場針對長者的身、心、靈議題都關注，邀請大家一起到台南城市館專區體驗。

今年台南市政府團隊多個局處參展，從怎麼吃、身體怎麼動、內在自己怎麼照顧等，內容豐富多元，社會局為宣導重視長者人身安全維護、提供輔具支援、建立安養照護等，於博覽會中展現今年首次辦理的身心靈培力計畫，培訓首批陪伴員提供長者「衰弱預防」及「靈性自主」的帶領與關懷，透過健促活動安排觀察長者協調性，針對不足處給予個別加強訓練。

教育局在高齡者交通安全部分運用「AR體感健康行」及「藝陣傳承樂創新」並於現場發表由台南樂齡示範中心研發交通安全桌遊遊戲；交通局更於博覽會中展現台南市首創智慧有聲號誌，當感應到行人抵達路口時就能自動定位及語音播報路名、剩餘秒數並依發出鳥鳴聲導引，有效提升高齡者及視障朋友無障礙用路品質。

另為強化市民的健康管理效率及整體公共健康水平，體育局與牛津大學博士Jessica Leitch合作，辦理視訊講座，協助長者了解自己的步態及改善不良動作產生的不適，增進高齡者運動新觀念；衛生局全國首創結合醫資與科技公司推出了一系列智慧健康醫療服務措施，如透過整合「台南愛篩檢平台」和「台南共照雲 LINE@」讓市民可以透過 LINE查詢篩檢資格及預約健檢。

台南市政府表示，台南市城市館在8月2日至4日的3天展期中，集結在台南深耕高齡健康產業的台南YMCA老人照顧服務中心、惠山基金會、樂活集團、樹河基金會、龍邦保全、奇美食品、宏碁智醫、先進醫資、真茂科技、吉安醫院、台南縣醫事檢驗師公會、先進感知等單位，每天現場都有專業人員進行各項免費健康測試，如骨密度測試、眼底測試、握力測試等，還有健腳踏車體驗的共騎比賽、智慧科技互動體驗、健口健腦操活動、牛津大學跨國講座、營養心靈座談等，可線上免費索票，現場更有多項體驗、打卡、許願贈限量小禮等多樣化活動，歡迎民眾一起探索高齡產業趨勢，活動詳情請至展覽官網查詢。