蛋雞緊急淘汰計畫8月喊卡　農業部：產銷已達平衡

▲國內雞蛋產銷已達平衡，農業部宣布8月蛋雞淘汰計畫暫停。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價從清明節過後，因生產過剩開始走跌，產地價一度跌至每斤25.5元，蛋農不敷成本，農業部7月啟動「蛋雞緊急淘汰計畫」，原預計為期2個月，目標淘汰360萬隻蛋雞，因凱米颱風災損嚴重、產量下降，蛋價經2波調升已回穩，因此農業部宣布，8月的蛋雞淘汰計畫暫停執行。

為解決雞蛋生產過剩問題，農業部7月啟動「蛋雞緊急淘汰計畫」，從源頭控管產量，鼓勵雞農加速淘汰寡產蛋雞，計畫原訂為期2個月，目標要淘汰360萬隻，淘汰1隻蛋雞可獲得9元的補助金。據農業部統計，7月份淘汰量已達180萬隻的目標。

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中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，這次凱米颱風造成農漁畜產業災損慘重，相關補助經費都拿去救災，受颱風和高溫影響，產蛋量已逐漸下降，蛋價也逐步回穩，因此8月的蛋雞淘汰計畫暫緩執行。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，7月淘汰量已達到180萬隻的目標，雞蛋產地價格也從7月31日起，由每台斤28.5元台斤上漲至31.5元，決定先暫停蛋雞淘汰作業，目前產蛋箱數也因淘汰蛋雞措施達成效果，回穩到11萬9500箱左右，產銷已達平衡。