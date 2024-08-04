　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋雞緊急淘汰計畫8月喊卡　農業部：產銷已達平衡

▲蛋雞場,蛋農,蛋價,禽場。（圖／業者提供）

▲國內雞蛋產銷已達平衡，農業部宣布8月蛋雞淘汰計畫暫停。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價從清明節過後，因生產過剩開始走跌，產地價一度跌至每斤25.5元，蛋農不敷成本，農業部7月啟動「蛋雞緊急淘汰計畫」，原預計為期2個月，目標淘汰360萬隻蛋雞，因凱米颱風災損嚴重、產量下降，蛋價經2波調升已回穩，因此農業部宣布，8月的蛋雞淘汰計畫暫停執行。

為解決雞蛋生產過剩問題，農業部7月啟動「蛋雞緊急淘汰計畫」，從源頭控管產量，鼓勵雞農加速淘汰寡產蛋雞，計畫原訂為期2個月，目標要淘汰360萬隻，淘汰1隻蛋雞可獲得9元的補助金。據農業部統計，7月份淘汰量已達180萬隻的目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，這次凱米颱風造成農漁畜產業災損慘重，相關補助經費都拿去救災，受颱風和高溫影響，產蛋量已逐漸下降，蛋價也逐步回穩，因此8月的蛋雞淘汰計畫暫緩執行。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，7月淘汰量已達到180萬隻的目標，雞蛋產地價格也從7月31日起，由每台斤28.5元台斤上漲至31.5元，決定先暫停蛋雞淘汰作業，目前產蛋箱數也因淘汰蛋雞措施達成效果，回穩到11萬9500箱左右，產銷已達平衡。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
啦啦隊女神短今「邊走邊晃」穿超低胸！　旁邊阿北嚇到了
奧運羽球女單「雙方場邊沒教練」！　球迷曝真相：這是潛規則
快訊／若「麟洋配」今晚奪金　蔣萬安曝獎金加碼！
溯溪溺斃女高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：她在水裡7分鐘多絕望
股神巴菲特出手！重砍蘋果50%持股　手握9兆現金創新高
李洋躺地上「鞋底1細節」驚呆萬人　一日球迷：躺著都能贏
伊朗明天將對以色列「發動大規模空襲」！　美國情報曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1380萬麥拉倫「違停慘了」　拖吊畫面曝光！網爽喊：幹得好

遊覽車GPS監控超速超時　3年內告警近萬件「車禍卻逐年攀升」

女童流感併發心肌炎！手術+葉克膜2個月痊癒　慈院幫辦畢業典禮

不敵歲月風雨摧殘　水道博物館創館元老木偶拉米功成身退近日拆除

全台高溫紫爆「台北體感狂飆44度」　明起雨區擴大2地下最猛

蛋雞緊急淘汰計畫8月喊卡　農業部：產銷已達平衡

李洋躺地上「鞋底1細節」驚呆萬人　一日球迷：躺著都能贏

網傳授權助印2025年媽祖曆　拱天宮急喊「是假的」：蒐證提告

溯溪溺斃女高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：她在水裡7分鐘多絕望

熱帶擾動「侵台機率曝」　鄭明典圖揭：對流開始有變化

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

肌肉男挑戰空中瑜伽超痛苦　被布緊纏哀號：會「卡蛋」

1380萬麥拉倫「違停慘了」　拖吊畫面曝光！網爽喊：幹得好

遊覽車GPS監控超速超時　3年內告警近萬件「車禍卻逐年攀升」

女童流感併發心肌炎！手術+葉克膜2個月痊癒　慈院幫辦畢業典禮

不敵歲月風雨摧殘　水道博物館創館元老木偶拉米功成身退近日拆除

全台高溫紫爆「台北體感狂飆44度」　明起雨區擴大2地下最猛

蛋雞緊急淘汰計畫8月喊卡　農業部：產銷已達平衡

李洋躺地上「鞋底1細節」驚呆萬人　一日球迷：躺著都能贏

網傳授權助印2025年媽祖曆　拱天宮急喊「是假的」：蒐證提告

溯溪溺斃女高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：她在水裡7分鐘多絕望

熱帶擾動「侵台機率曝」　鄭明典圖揭：對流開始有變化

紅燈5秒還硬闖！高雄三寶擊落2騎士　網友怒轟：想殺人嗎？

快加油！明起汽油漲0.2元　柴油漲0.3元

李孟遠奪銅英國《衛報》竟誤植「泰國隊」　上屆東奧也寫錯

快訊／大谷翔平單場3盜　「30轟、30盜」日本第1人、隊史第3人

新竹城隍廟美食推薦！北區深夜豬腳湯　肉嫩無骨口感Q彈膠質滿滿

張柏芝「爆懷第4胎」消失5個月！　接小孩被目擊…彎腰洩肚皮動靜

傳承170年鷄籠中元祭！基隆老大公廟開燈　邱佩琳祈求風調雨順

買票變付費會員？高嘉瑜控「車庫娛樂」詐騙　北市消保官要查了

2024東京迪士尼樂園10個隱藏玩法！怎麼跟米奇互動拍照、明星們出現地點

新北檳榔西施追撞等紅燈情侶　見警慌了...被搜出吸食器

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

生活熱門新聞

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

可能有颱風！　最快生成時間曝

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

鬼門開10大禁忌！　說4字「好兄弟跟你走」

溺斃高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：在水裡7分鐘多絕望

林郁婷「身分證開頭是2」！他傻眼：台灣人跟著起鬨

李洋躺地上「鞋底1細節」！一日球迷：躺著都能贏

快訊／國家警報大響！大雷雨炸2縣市　防雷擊冰雹

8微罪不開放檢舉後「首周罰單反暴增2萬件」　交通部揭原因　

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

即／歡慶奧運奪牌！萊爾富推買1送1優惠

把握好天氣！　明雨區擴大

更多熱門

相關新聞

獼猴入侵！金煌芒果被「亂啃丟滿地」

獼猴入侵！金煌芒果被「亂啃丟滿地」

高雄桃源區一處芒果園遭到獼猴入侵，農民事後發現滿地散落被偷摘亂扔的一顆顆芒果，心痛直言「糟蹋啦！這些猴子真的要抓去給動保處」。對此，高雄市農業局表示，已與農業部林保署合作，輔導農民裝設電圍網，防治獼猴危害農作物，架設電圍網後，猴害農損可大幅下降。

農業部與亞蔬簽訂MOU　致力開發「超抗逆境」蔬菜品種

農業部與亞蔬簽訂MOU　致力開發「超抗逆境」蔬菜品種

嘉義沿海蚵棚全毀　蚵農損失1.62億內心淌血

嘉義沿海蚵棚全毀　蚵農損失1.62億內心淌血

快訊／蛋價再漲3元！公會：蛋雞熱死又淹死「產量大減」　　

快訊／蛋價再漲3元！公會：蛋雞熱死又淹死「產量大減」　　

飼料大廠願降價　養雞協會不抗議了：將聯合抵制不跟進業者

飼料大廠願降價　養雞協會不抗議了：將聯合抵制不跟進業者

關鍵字：

蛋價蛋雞淘汰計畫生產過剩農業

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領獎金」

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

苗栗海邊租賃車沒熄火！車內3人已死亡

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

新北晚間嚴重車禍！18歲騎士命危搶救中

可能有颱風！　最快生成時間曝

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

天津首富邀全紅嬋當兒媳　開「1離譜條件」陸網炸鍋

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

中國羽球「臥槽姐」奪金　忍不住狂噴金句

台灣第2面獎牌　吳詩儀止步4強奪銅

更多

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面