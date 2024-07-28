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快訊／蛋價再漲3元！公會：蛋雞熱死又淹死「產量大減」　　

▲近期雞蛋供過於求，蛋價創兩年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

▲蛋雞產傳災情，雞蛋產量下降，今起蛋價再漲3元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價連2漲！受颱風凱米影響，中南部蛋雞場傳出蛋雞淹死災情，近日雞蛋供應量減少，加上颱風過後菜價高漲，雞蛋買氣轉趨熱絡。台北市蛋商公會今（28日）宣布，今起雞蛋批發價每斤調漲3元，每台斤從38元調至41元，產地價周三（31日）跟進，每台斤從28.5元調至31.5元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，先前持續高溫導致蛋雞熱死、最近颱風豪雨又造成蛋雞淹死，加上蛋農自主換羽、配合農業部獎勵淘汰計畫，導致雞蛋供應量大幅減少，而近期菜價飆高，雞蛋買氣回溫，雞蛋供應略顯吃緊，考量市場供需現況，今天開會決定蛋價再調漲3元。

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中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，近期蛋雞因為天氣太熱，飼料食不下嚥，導致產蛋率跌至不到5成，加上旱災豪雨傳出災損，以及自主淘汰等因素，中南部已經開始調蛋，加上中元節加工蛋品需求增加，後續蛋價還有調漲空間。

中部蛋農指出，中南部至少已累積有60萬隻蛋雞被淹死，目前台灣至少有4000多萬隻蛋雞，災損還在可控範圍內，但勢必衝擊短期蛋價，至於年底是否會缺蛋，則要看禽流感嚴重程度，以現在過多的蛋雞數量，若沒有大範圍的疫情，產蛋量應不會有影響。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，這次風災災損以土雞、白肉雞受損較嚴重，蛋雞僅有少數受損，最新的統計數據各縣市持續回報中。他也指出，短期蛋價尚不致於受影響，但逐漸接近中元普渡拜拜，蛋價仍有機會因需求轉強而微幅上升。
 

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