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中秋恐無蚵可烤！嘉義沿海蚵棚全毀　蚵農損失1.62億內心淌血

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

受凱米颱風影響，嘉義沿海海象惡劣，海上牡蠣養殖首當其衝，縣長翁章梁、立委蔡易餘、東石鄉長林俊雄等人29日前往東石關心牡蠣災損情形，農業部也於昨晚公告辦理現金救助及低利貸款，籲請漁民29日起10日內向所在地公所申請，保障自身權益。

▲▼受凱米颱風影響，嘉義東石牡蠣養殖災損嚴重 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義沿海遭凱米颱風侵襲，造成東石牡蠣養殖業災損嚴重。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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受強颱凱米影響，東石布袋沿海出現十級強陣風及6米大浪，加上大潮且颱風暴潮，造成牡蠣養殖的蚵棚流失、撞擊堆疊、蚵粒脫落等損害；翁章梁表示，本次災損將影響中秋節烤蚵及市場上供應，目前農業部已公告相關救助，希望能協助漁民儘早復養，恢復生產及市場秩序，「大家都辛苦了，讓我們一起合力重建家園」。

▲▼受凱米颱風影響，嘉義東石牡蠣養殖災損嚴重 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義外海有外傘頂洲的天然屏障，海水純淨且營養源豐富，漁民在此海域淺灘中養殖牡蠣，成為全國最大的牡蠣產地，年產量8194公噸，佔全國佔49%，產值15.3億元；農業處初步災損勘查結果，計有8400棚浮筏蚵棚及300公頃平掛蚵棚受害，損失金額初估達1億6200萬元。

▲▼受凱米颱風影響，嘉義東石牡蠣養殖災損嚴重 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣長翁章梁前往東石關心牡蠣災損。（圖／記者翁伊森翻攝）

農業部已於28日公告嘉義縣為魚塭養殖及牡蠣養殖全品項辦理救助及低利貸款地區，縣府提醒漁民應於7月29日至8月7日期間，儘速至所在地公所申請，例假日照常受理；其中符合規定受災蚵農可獲現金救助額度為浮筏式蚵棚每棚6千元、平掛式蚵棚每公頃3萬3千元；低利貸款額度為浮筏式蚵棚每棚最高4萬元、平掛式蚵棚每公頃最高20萬元。

▲▼立委蔡易餘 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委蔡易餘呼籲農民盡速向公所申請辦理現金救助及低利貸款。（圖／記者翁伊森翻攝）

立委蔡易餘表示，這次凱米颱風帶來強風豪雨，除了水災，農損也非常慘重，嘉義縣政府初步估算，風災農損就已經超過3億5000萬元。蔡易餘呼籲農民，仍要記得針對自己災害受損的部分拍照，並向公所申報安排現地會勘，這都是必要的程序，希望這次的補助，能幫忙農漁民，順利度過這次的風災危機。

▲▼受凱米颱風影響，嘉義東石牡蠣養殖災損嚴重 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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