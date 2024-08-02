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社會 社會焦點 保障人權

咬一口就丟！金煌芒果被獼猴亂啃丟滿地　果農心痛：糟蹋啦

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源區一處芒果園遭到獼猴入侵，農民事後發現滿地散落被偷摘亂扔的一顆顆芒果，心痛直言「糟蹋啦！這些猴子真的要抓去給動保處」。對此，高雄市農業局表示，已與農業部林保署合作，輔導農民裝設電圍網，防治獼猴危害農作物，架設電圍網後，猴害農損可大幅下降。

▲▼獼猴入侵果園！金煌芒果被「亂啃丟滿地」　果農心痛：糟蹋啦。（圖／張先生提供）

▲獼猴入侵果園！金煌芒果被「亂啃丟滿地」。（圖／張先生提供）

根據果農張先生曝光的影片，只見芒果園裡，一顆顆金煌芒果散落一地，仔細一看，上頭都還留有獼猴咬過的齒痕。張先生無奈表示，地上芒果是一棵芒果樹的小部分，「都只給你咬一口、一口而已」，獼猴都來亂摘，一整棵芒果樹給你摘個精光。

▲▼獼猴入侵果園！金煌芒果被「亂啃丟滿地」　果農心痛：糟蹋啦。（圖／張先生提供）

▲▼金煌芒果被獼猴「亂啃丟滿地」，果農心痛：糟蹋啦。（圖／張先生提供）

▲▼獼猴入侵果園！金煌芒果被「亂啃丟滿地」　果農心痛：糟蹋啦。（圖／張先生提供）

張先生看著滿地即將採收卻被獼猴摘下來亂丟的金煌芒果，欲哭無淚地說，「這樣難道不會腦神經衰弱嗎？糟蹋啦！這些猴子真的要抓去給動保處。」事實上，今年氣候異常，原先就已先預料到芒果收成狀況會不好，沒想到竟又碰上野生獼猴入侵肆虐，讓山區果農相當無奈。

對此，高雄市農業局表示，已與農業部林保署合作，輔導農民裝設電圍網，防治獼猴危害農作物，電圍網是目前最有效防治方式，今年新增11位農民申請架設電網，迄今累計已有59處農田完成架設，架設電圍網後猴害農損可大幅下降至不到原先1成。

農業局提到，今年中央提高補助額度，最多可達23萬元，農民約只需負擔4分之1，防治重點要讓獼猴知道這裡很危險，不敢進入農田取食農作物，最大好處是不需要長時間看守，且被電過猴群會有一段長時間不敢再造訪，能有效阻擋猴群。

農業局呼籲，農民只要從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨及其他果樹、蔬菜、豆類、稻、咖啡等栽培，農地達0.2公頃（含）以上且為合法使用者，可就近向區公所提出申請。

▲▼高雄桃源3里在風災過後，忙著搶收芒果。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄桃源3里在風災過後，忙著搶收芒果。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄桃源3里在風災過後，忙著搶收芒果。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，每年正當芒果準備收成之際，經常會碰上颱風來攪局，桃源區梅山、拉芙蘭、復興里等3里都要號召族人一起搶收芒果，然而，風災後也經常面臨交通被迫中斷，芒果運不出去的窘境。

▲▼高雄桃源3里在風災過後，忙著搶收芒果。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲族人呼籲，希望政府能重視原鄉道路安全問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，目前桃源3里的芒果，還有約50噸還沒運送出去。族人也呼籲，希望政府能重視山區的道路安全，並慎重考慮明霸克露橋的長久規劃，避免每年都有這樣的情形不斷重演。

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