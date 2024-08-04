雞蛋產量跌破12萬箱　公會：買氣尚未恢復「下周蛋價不變」

▲國內雞蛋產量跌破12萬箱，因買氣尚未恢復，下周蛋價維持不變。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋雞場受持續高溫、颱風影響，大量雞隻熱死、淹死，產量大降，根據農業部最新統計，每日雞蛋生產量已跌破12萬箱，已不足國人每日所需。不過，台北市蛋商公會理事長林天來今表示，因正值暑假、出國人潮多、雞蛋買氣尚未完全恢復，產銷仍維持平衡，因此下周蛋價維持產地價每斤31.5元、批發價41元。

林天來表示，雞蛋已從生產過剩轉趨產銷平衡，儘管目前每日產量略低於國人每日所需，但市場買氣尚未完全恢復，正值暑假學校營養午餐停供、出國度假人潮眾多，影響雞蛋消費，加上之前蛋價低迷，影響雞蛋鮮度，不少消費者買到臭雞蛋，也連帶影響消費意願，因此下周蛋價維持不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，因為持續高溫，產蛋率已跌破5成，各產區傳回資料，每日雞蛋生產量約只剩下11萬箱，中南部地區調蛋情況頻繁，供需略顯吃緊，短期蛋價還是會有波動，但隨著換羽蛋雞陸續恢復投產，預估9月蛋價就會回穩。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，因進入中元普渡拜拜旺季，蛋價可能會因需求增加，還會有一波上漲空間，但上漲時間及幅度仍須視後續產銷狀況而定。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞高達3501萬隻，但受天氣炎熱影響，產蛋率下降，跌至不到5成，雞蛋每日生產量為11萬9800箱，跌破國人每日所需的12萬箱，也是近4個月來首度跌破12萬箱。而台灣蛋雞事業產銷督導委員會內部報告也顯示，全台各產地產量「量稍不足」，產銷分析為市況穩定。