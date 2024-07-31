農業部與亞蔬簽訂MOU　致力開發「超抗逆境」蔬菜品種

▲農業部長陳駿季（右）與亞蔬主任沃培睿（左）簽署合作備忘錄 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部今（31日）與亞蔬世界蔬菜中心簽訂合作備忘錄，農業部轄下10個農業試驗單位將與亞蔬合作開發「超抗逆境」蔬菜品種，以因應氣候變遷挑戰。農業部長陳駿季表示，這次凱米颱風對農業造成重大損失，希望透過系統性研究，讓農作物更具韌性，抵擋未來更嚴峻的氣候挑戰。

農業部與亞蔬今舉行記者會，陳駿季與世界蔬菜中心主任沃培睿共同簽署「蔬菜研究與發展合作備忘錄」，農業部轄下農業試驗所、藥物試驗所、農業改良場與種苗場等10個機構，將與亞蔬攜手推展國際蔬菜創新研究。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳駿季表示，這次凱米颱風來襲，台灣農業損失相當嚴重，這也代表極端天候對農業的打擊已經越來越大，透過與亞蔬簽署合作備忘錄，希望加速系統性的科研合作，讓未來農業更具韌性，更能抵擋氣候變遷的嚴峻挑戰。

陳駿季指出，亞蔬世界蔬菜中心總部位於台南善化，是少數總部設在台灣的重要國際農業組織，成立於1971年，為國際非營利蔬菜研究機構，旨在促進高營養價值蔬菜生產與消費，消弭開發中國家貧窮與營養不良問題，提供全世界尤其落後地區的蔬菜品種與技術推廣。

沃培睿表示，這次簽署合作備忘錄，希望借助農業部試驗改良場的資源與科研實力，加上亞蔬新落成的實驗大樓與先進儀器，共同推動國際蔬菜研究創新發展，未來將聚焦開發「超抗逆境」的蔬菜品種，可以抵抗氣候與環境變遷，結合永續、零碳、農業生態化的作物管理方式等，實現糧食安全與永續農業的目標。

亞蔬擁有全球公部門最大的蔬菜種原保存庫，共有330個物種、逾6萬個來自155個國家的品系，與國內學研機構推出42個耐熱、抗病蔬菜品種，過去3年更提供4200個種原與品系，供國內種苗業者選育蔬菜新品種。