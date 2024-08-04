溯溪溺斃女高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：她在水裡7分鐘多絕望

▲黃姓女學員溯溪溺斃。（圖／黃爸爸提供）

網搜小組／劉維榛報導

新北市黃姓女高中生參加「武林帖」夏令營活動，在溯溪過程中溺斃，而她的閨蜜痛訴，「我朋友在水裡7分鐘，不知道她那時候有多絕望」，也提到救上岸時，黃女身體是軟的，教練與救生員卻錯過黃金救援時機。原PO也透露，黃女因生理關係不想下水，「是你們強迫讓她下水！」

一名網友在《Threads》淚訴，黃女是她的超級好閨蜜，「人緣很好，對每個人都超級好，都是先想別人，也很漂亮，結果就這麼離開了...這個人幾乎沒有缺點。」

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原PO心痛表示，黃女在水裡的那7分鐘，「不知道她那時候有多絕望，但奇蹟沒有發生，並且她被救上來後...沒有人馬上急救。」

原PO也指出，被救上岸時，黃女身體是軟的，但是所謂的「教練&救生員」卻沒有即時做出正確決定，而是把她放在地板上。事實上，黃女當天因為生理關係，本就沒有要下水，因此讓原PO氣憤指控，「是你們強迫讓她下水，如果今天你們負責人注意她的狀態，就不會發生這種事情。」

對於夏令營相關人的後續作為，原PO痛訴，「你們只需要假裝很愧疚...帶過去....重新開啟新的生活，因為這種事情對你們來說，過幾天就沒什麼人在意了，你們可以開啟新的生活，但我朋友卻沒有以後了，她連新的生活都沒有。」

針對現場教練毫無作為，黃女爸爸也控訴，上岸後完全沒有實施CPR，「你如果持續想救，搞不好還有機會，但他們連這個機會都不願意給她，這是我最不能接受的，我身為一個父親，這是最心痛的一點。」事後，邊姓業者15萬交保，張姓助教、徐姓教練則均以7萬元交保。

▼黃女溯溪時手捏鼻子、露出痛苦表情，但教練仍不管危險性，堅持按表操課，最終釀成悲劇。（圖／黃爸爸提供）

