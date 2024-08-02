新竹尖石武林帖教育訓練營學員溺斃傳未保險　黃偉哲要求注意安全

▲黃偉哲市長指出，有關外縣市發生學生參加夏令營不幸溺斃，主辦單位沒保險、教練無溯溪證一事，他要求教育局、體育局一定要注意人身安全。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

新竹尖石武林帖教育訓練營7月31日下午發生夏令營學員溺斃意外，目前檢警正啟動相關調查，要釐清女學生溺水原因，只是令人意外的是，傳出業者並沒有保險，台南市長黃偉哲要求市府教育局．體育局要注意人身安全。

黃偉哲市長指出，有關外縣市發生學生參加夏令營不幸溺斃，主辦單位沒保險、教練無溯溪證一事，請教育局、體育局加強提醒家長及學子，參與各項戶外、水上活動需注意保險、證照及安全性，避免憾事發生。

據了解，尖石「武林帖」公開資訊，今年暑假訓練營隊分別招募了5梯營隊，一梯為5天4夜一期、收費1萬2000元，今年的5梯中有1梯額滿(48人)，且課程介紹上也清楚寫明「保險200萬意外+20萬醫療責任險 新光產物保險公司」。

黃姓女學員落水卡在石縫，經被解救出來，黃女已經生氣全無。事後家長才知道，業者根本沒有幫成員們保保險，業者聲稱「忘記了」，但5梯營隊是只「忘記」黃女這梯、還是夏季的5梯都「忘記」，或這這多年來一直都「忘記」。檢警也還要調查。