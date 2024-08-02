尖石武林帖夏令營女高中生溺斃　業者、教練3人交保

記者黃翊婷／綜合報導

新北一名女高中生參加夏令營，卻在7月31日於溯溪過程中溺斃，女學生的父母質疑業者是否錯過黃金救援時間。經新竹地檢署檢察官漏夜偵訊，邊姓業者以15萬元交保，張姓助教、徐姓教練各以7萬元交保。

▲黃女下水的地點。（圖／記者陳凱力翻攝）

黃姓女高中生前往新竹縣尖石鄉參加「武林帖」夏令營，沒想到在溯溪過程中溺斃。黃父難過表示，7月31日當天水流湍急，女兒下水之後就被水流推著走，卡住被拉起時也沒人急救，加上業者應答時避重就輕，因此懷疑業者是否在警消抵達前未持續急救，錯過黃金救援時間。

▲警方通知相關目擊者協助釐清細節。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方調查發現，本次活動15名成員中，共有一名教練、一名助教，其中徐姓教練擁有證照，在尖石一帶從事相關工作超過10餘年經驗，另一名張姓助教因執照過期沒有更新，因此被視為無執照、僅能算助教。此外，這一團夏令營5天活動收費1.2萬元，業者的網站上分明寫著有保險，卻在出事後說「忘記了」，整起事件疑點重重。

邊姓業者、張姓助教、徐姓教練事後被警方依業務過失致死罪移送偵辦。經過新竹地檢署檢察官漏夜偵訊，1日深夜邊姓業者被諭令以15萬元交保，張姓助教、徐姓教練則各以7萬元交保候傳。

關於黃女溺水事件，檢警目前仍在不斷蒐集相關證據釐清案情。經檢方相驗，初步結果排除外力介入，黃女的死因是溺水，至於是否涉及業務過失，則還在調查當中。