看女兒玩漂漂河溺斃前最後照　父淚：她閉眼...被水流沖下去卡住

文／中央社

新北1名女高中生日前在新竹參加夏令營溺斃。女學生的父親心碎說，當天水流湍急，女兒下水後被水流推著走，直到卡住，被拉起後也沒人急救，讓他相當心痛，絕不寬恕無良業者。

新竹縣尖石鄉某業者承辦夏令營，並於7月31日在錦屏溪辦活動，結果1名來自新北的女高中生溺水送醫不治。警方在詢問後已將負責人與2名教練依過失致死罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

由於夏令營費用約在新台幣1.2萬元，業者卻未替學員投保意外險，引發外界關注。

▲父親控業者說詞避重就輕。（圖／記者陳凱力翻攝）

女學生的父親1日晚間接受媒體聯訪表示，學費不是重點，他是希望給孩子美好回憶，也完全沒考慮到保險的部分，但他絕對不會寬恕這種無良業者。

女學生的父親說，根據業者活動宣傳照，這個活動名稱叫「漂漂河」，看似是人手拉手、附近還有數名教練的安全活動，但因為颱風過後又下大雨，當天水流相當湍急，「我看到照片非常震撼」，根本是可以泛舟程度，多名孩子一下水都閉眼、捏鼻子，只能被迫被水流帶著走，神情相當不舒服。

女學生的父親表示，他問教練是誰決定在那位置下水、以及危險性評估等，結果對方只說這活動10年來都是這樣；業者的風險評估竟是「沒出事就是安全」，相當離譜。且業者態度都是欲蓋彌彰，甚至他到現場詢問女兒溺斃處，對方竟然指了1處水位僅30公分高的地方。

▲15歲女學生參加夏令營溺斃。（圖／記者陳凱力翻攝）



女學生的父親表示，他有找到業者先前活動現場照片，發現已有孩子被水流推到接近旁邊大石頭空隙處，可見業者早知環境有危險性。

女學生的父親說，他有看到女兒溺斃前的最後照片，她用力閉眼、捏住鼻子，接著就被水流沖下去卡住，但教練卻到另一頭找人，完全搞錯方向，7、8分鐘後才找到人，教練甚至說自己太累、沒力氣，「連教練2、3分鐘都撐不了，我的小孩怎麼有辦法撐7、8分鐘。」

女學生的父親表示，當他慢慢還原事實真相時，越來越惱火，業者竟讓他的小孩置身這麼危險的環境中，每個小朋友都是家長心頭肉，結果業者卻草率行事。

▲高中女學生卡在石縫中。（圖／讀者提供）

女學生的父親強調，他最沒辦法接受的是，當女兒發生狀況被拉起後，業者、教練沒有全力協助急救，而只是把女兒放在那裡，毫無作為，空等救護車到場，如果那段時間持續搶救，或許女兒還有生還機會，「但是他們連這個機會都不願意給她，這是我身為父親最心痛的一點。」