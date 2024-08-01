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尖石「武林帖」夏令營害命　竹縣開出3張罰單、違建強制拆除

▲▼尖石夏令營、溺水、武林帖。（圖／翻攝武林帖官網）

▲尖石「武林帖」夏令營發生學員溺水意外，今日縣府派員前往稽查。（圖／翻攝「武林帖」官網，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營昨(7月31)日發生學員溺水意外，今日上午，新竹縣交旅處以及相關業管單位共同派員前往稽查，發現「武林帖」投保金額未達最低標、未合法申請民宿以及違建等幾項違規，並依法開罰。

經縣府調查，「武林帖」夏令營活動內有溯溪課程，但業者未依據教育部辦理溯溪活動應注意事項報竹縣教育局備查，且業者雖依規投保公共意外責任險，惟部分未達法令規定最低保險金額。

▲▼尖石夏令營、溺水、武林帖。（圖／翻攝武林帖官網）

▲今年夏令營中的最後一梯，在活動第三天發生意外。

縣府解釋，該活動如涉及水域遊憩活動，依據發展觀光條例第36條，帶客從事水域遊憩活動具營利性質者，應投保責任保險，其投保責任保險給付項目則須符合水域遊憩活動管理辦法第10條相關規定，如未達最低投保金額者，依據發展觀光條例裁罰標準附表八可裁處3萬元以上15萬以下之罰鍰，並禁止活動。

因現場查有住宿行為，但業者並未合法申請民宿登記，因此交旅處將依民宿管理辦法暨發展觀光條例裁罰標準附表五，裁處8萬4千元，同時現況未經申請興建建物、鋪設水泥鋪面、遊憩設施等與農業經營無關之設施，依農發條例69條規定請區域計畫法主管機關依權處理。

另該地編定為農牧用地，現況興建建物、鋪設水泥鋪面經農業主管機關認定，未符合農業用地使用，將依違反區域計畫法規定辦理依法開罰6萬以上30萬以下之罰鍰。本案涉及違章建築，將請尖石鄉公所依規查報，縣府工務處再依建築法規定辦理，後續將排定違章建築強制拆除。

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