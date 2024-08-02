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溺斃女高中生最後身影曝！父控「8分鐘無作為」：最後機會都不給

▲▼新竹尖石鄉「武林帖」夏令營，高一黃姓女學員溯溪溺斃。（圖／黃爸爸提供）

▲不幸溺斃的黃姓女高中生相當陽光可愛。（圖／黃爸爸提供）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新北市一名高中一年級的黃姓女學生，7月31日至新竹縣尖石鄉參加「武林帖」夏令營活動，未料在錦屏溪進行溯溪活動時卻不幸溺斃，事後邊姓業者15萬交保，張姓助教、徐姓教練則均以7萬元交保。黃父悲痛質疑，案發當天水流相當湍急，但業者卻不管危險性，仍按表操課，甚至在女兒被發現溺水、到救護車抵達的這8分鐘時間裡，教練居然毫無作為，完全沒有進行CPR，「你如果持續救搞不好還有機會，但他們連這個機會都不願意給她！」

黃父提供女兒溺水前參加夏令營的照片，可見當天溪水十分湍急，黃女與其他學員均穿著救生衣、安全帽，但強勁的溪水水流仍不斷沖向頭部，不少學員鼻腔進水，都顯露出痛苦神色，而教練就站在一旁，但卻未有進一步動作，「他們表情都很不舒服了，但業者就覺得行程安排了就按表操課，完全不管危險性。」

黃父說，女兒性格陽光、熱愛戶外活動，在大考結束、升上高中一年級的暑假，透過臉書發現「武林帖」夏令營的DM，照片中所有學員都面露笑容，女兒因此被吸引、報名參加，未料竟會因此殞命，甚至事後透過媒體報導，才知道這家營隊業者問題百出，過去都是便宜行事，10多年來都是在罔顧參加活動的孩子們安全。

▲▼新竹尖石鄉「武林帖」夏令營，高一黃姓女學員溯溪溺斃。（圖／黃爸爸提供）

▲黃姓女高中生(右)參加夏令營，在湍急的溪流旁取水。（圖／黃爸爸提供）

除了業者沒有保險、教練沒有證照外，更令黃父無法接受的是，女兒當下溺水被發現、到救護車抵達現場的8分鐘時間裡，現場教練居然毫無作為，將她拉上岸後完全沒有實施CPR，「你如果持續想救，搞不好還有機會，但他們連這個機會都不願意給她，這是我最不能接受的，我身為一個父親，這是最心痛的一點！」

黃父表示，在悲劇發生後，業者一問三不知，很多細節都以「我不清楚、我不在現場、我不知道」搪塞家屬，甚至當他質問女兒溺水地點在哪裡？業者還隨手指了一個水域，但該處水深僅有30公分，「我的孩子身高接近160公分，居然在水深30公分的地方穿著救生衣溺斃？我就不相信吧，他們沒有講實話，我要的是一個真相！」

▼黃女溯溪時手捏鼻子、露出痛苦表情，但教練仍不管危險性，堅持按表操課，最終釀成悲劇。（圖／黃爸爸提供）

▲▼新竹尖石鄉「武林帖」夏令營，高一黃姓女學員溯溪溺斃。（圖／黃爸爸提供）

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