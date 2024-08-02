企業助「更」雲林監獄與企業交流　助出監收容人就業

▲雲林監獄會同明德外役監政風室，至傑群國際公司透過深度交流以及簽訂合作意向書，鼓勵加入友善更生事業群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

我國矯正機關負有「監禁、沉澱、蛻變、復歸」四大功能，使收容人逐步適應社會生活，雲林監獄配合法務部廉政署推動全國各機關廣設企業服務廉政平台的政策方向，於今年起推動「企業助更、互利共生」企業服務廉政平台計畫，使矯正機關、企業與收容(更生)人暨更生保護團體等能有共同聯繫溝通之管道。

今（2）日雲林監獄會同明德外役監政風室，至台南市山上區拜訪以製造精密機械板金為主之傑群國際股份有限公司，透過深度交流以及簽訂合作意向書，鼓勵企業踴躍支持受刑人出獄後穩定就業之政策，加入友善更生事業群，除可接受多項實質補助外，亦可作為實踐企業社會責任(ESG)的第一步，型塑企業形象及體質，進而提升企業競爭力。

典獄長蘇維闊表示，一般企業、廠商較不意接受更生人應徵就業，如透過「企業助更、互利共生」企業服務廉政平台，如能由政風機構協助告知企業廠商，勞動力發展署、更生保護會補助項目，輔以在監時期職業訓練，將可提升企業廠商雇用更生人之意願，使更生人順利復歸社會，健全完善社會安全網。