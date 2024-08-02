魚塭溢潰堤！凱米颱風重創雲林養殖區　張麗善指示從優理賠

▲凱米颱風造成雲林養殖漁業生產區多處魚塭溢潰堤，交工處說明災害原因。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

凱米颱風造成雲林養殖漁業生產區多處魚塭溢潰堤，今（1）日縣長張麗善率交工、水利、農業團隊，在副議長蔡蔡咏鍀、議員蔡孟真、口湖鄉長李龍飛、口湖鄉代會主席王溪邊、雲林縣養殖養殖協會總幹事蔡春常會同漁業署科長魏立帆，前往口湖蔦松大排N30號橋及口湖蚶仔寮勘查了解復原工作。

縣長張麗善表示，凱米颱風造成沿海地區嚴重淹水，口湖鄉養殖漁業受到很大的損害，縣府除了緊急調派太空包沙包發放與養殖戶使用外，今天特別邀請漁業署共同到現場會勘，漁民只要有漁業災損請於8月7日前到公所申報，這此採抽查5%、分批認定分批補助方式，不像以前得整體全數完成才核發補助。

▲凱米颱風造成雲林養殖漁業生產區多處魚塭溢潰堤，縣長張麗善率交工、水利、農業團隊，會同漁業署科長魏立帆前往勘查了解復原工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

希望可以幫助農漁民儘速復耕(養)，縣府跟中央及公所共同配合，在搶險搶災的過程也一樣攜手合作，鄉親及公所對日後復原及復建工程的需求及意見，歡迎提供給縣府進行規劃，經過通盤檢討後，再向中央來提報計畫爭取補助，解決縣內養殖區積淹水問題。

張麗善指出，凱米颱風豪雨使蔦松大排水位過高，加上N30橋工程施工作業，導致溢堤，魚塭擋土牆及路基掏空約60公尺，交通工務局指揮機具進場搶險阻水作業，惟仍造成緊鄰養殖魚塭災損嚴重，縣府已洽營造公司從優從速從寬來理賠受災的漁民損失，請漁民彙整放養資料收據及相關佐證照片，交由營造公司申報出險理賠；縣府並要求廠商務必在40天內完成N30橋的興建。

水利處長許宏博表示，養殖區受損情形已由農業處勘查完畢，今日勘查蚶仔寮養殖區有多處破堤搶險需求，由水利處來協助緊急調派太空包沙包等物資，供農業處來發放與養殖戶使用，今日上午已經有3000包沙包陸續運送到現地，希望盡快恢復魚塭養殖生產，如有不足，縣府全力支應。

▲今日上午3000包沙包陸續運送到現地，希望盡快恢復魚塭養殖生產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）