提升蓄洪排水能量 　雲林四湖鄉林厝村、林東村治理工程啟動

▲解決林厝地區淹水問題，「四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理一、二期工程」動工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理一、二期工程」動工典禮今（2）日由縣長張麗善主持開工動土典禮，縣長張麗善表示，這項工程將林東、林厝兩村雨排水分流分治，擴充蓄洪排水能量，紓解當地淹水問題。



雲林縣長張麗善表示，四湖鄉林厝、林東兩村過去常因舊虎尾溪溢堤，造成村落居民飽受淹水威脅，經過縣府、公所等單位通盤檢討，規劃「四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理一、二期工程」，將兩村落的排水分流，加設一處滯洪池，設置抽水平台，未來兩村的雨、排積水各自滙流到滯洪池，排入舊虎尾溪，有效紓解當地水患。

▲治水工程總經費1億3917萬元，工期預計450天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



治水工程總經費1億3917萬元，工期預計450天。水利處長許宏博表示，林厝村地區位於排水末端，且排水不暢，導致排水不暢，常因短延時強降雨、颱風豪雨時期，舊虎尾溪溪水高漲，影響內水排出，大水宣洩不易，致淹水災害頻傳。

▲林厝村與林東村排水分流，紓解當地水患。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

許宏博說，經通盤檢討為減少林厝村及林東村淹水，首先應著重於內水之處理，因此透過既有排水溝拓寬，較無用地取得問題。本案預計改善台17線兩側側溝，改善長度為837.6公尺，另在林東村排水溝拓寬之終點，擬於低窪處且為無人耕作之農田設置一處蓄洪池，並配合採用移動式抽水機於出口抽排至舊虎尾溪，減少林東村淹水情形。