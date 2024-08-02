抗告成功！恐嚇非法廢棄物業者　麥寮鄉代會主席交保變收押

▲麥寮鄉代表會主席韓青山。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林檢警日前查獲多起非法傾倒大量廢棄物案，查出麥寮鄉代會主席韓青山涉嫌夥同多名小弟，脅迫土尾業者每日支付6千到9千元不等的保護費，檢警7月16日兵分多路進行搜索拘提9人到案，聲押韓青山等人，但韓被以20萬元交保。雲檢抗告成功，法院今（2）日重新庭，認為韓青山犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。

雲林地檢署2023年起查緝雲林農地被回填廢棄物案，偵辦過程中發現，多名在半夜非法傾倒廢棄物的土尾業者，遭韓青山及他的張姓、黃姓、許姓小弟恐嚇，脅迫需支保護費，若有人不從即進行恐嚇、傷害，甚至率眾包圍土尾場。

▲今日經法院審酌後，認韓青山犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢警7月16日持搜索票，前往麥寮鄉民代表會等15個處所進行搜索，搜出長槍子彈60顆、長槍彈匣1個、斧頭1把、開山刀1把、防彈衣1件、球棒1枝、BMW轎車1台、保時捷轎車1台、TOYOTA轎車1台、以及新台幣56萬8,500元、美金10萬6,100元、黃金35兩、白金5兩、金項鍊、鑽石、精品手提包1個等物。

檢方拘提韓青山等共9人到案，依照參與犯罪組織、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇危害安全、恐嚇取財等罪，向雲林地方法院聲請羈押，其中張姓、黃姓男子2人於18日凌晨裁定羈押禁見，其餘7人獲5至50萬元金額交保，其中韓青山以20萬元金額交保。

雲林地檢署不服裁定，7月19日向台南高分院提出抗告，該案於7月30日撤銷原裁定，發回雲林地方法院重審，法院於今（2）日上午10時，重開聲押庭，檢察官莊珂惠到庭表示意見，經法院審酌後，認韓姓代表會主席，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。