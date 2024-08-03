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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反高虹安看板「4小時遭市府強制拆除」　罷高粉專怒：白色恐怖

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一群反貪腐的市民今（3）日上午在城隍廟斜對面的看板牆，掛上「高虹安貪污一審被判7年4個月」的大型看板，沒想到看板掛上去還不到4個小時，竟遭到強制拆除。對此，市府解釋，廣告牆屋主刊登後發現是政治敏感議題，才主動下架看板，同時也退還租金跟押金給承租人。

▲▼反高虹安看板4小時內遭市府強制拆除　罷高粉專：白色恐怖。（圖／讀者提供）

▲上午在城隍廟斜對面的看板牆出現「高虹安貪污一審被判7年4個月」的大型看板，沒想到還不到4個小時，竟遭到強制拆除。（圖／讀者提供，下同）

臉書粉專「罷免高虹安：風城安心上路」發文表示，這個活動是由一群不滿高虹安施政表現的新竹老市民們、支持台派理念、支持青鳥行動理念，以及不管是何時發生的貪腐事件，都明確拒絕的新竹在地市民們，所自主發起、自主籌備的。

▲▼反高虹安看板4小時內遭市府強制拆除　罷高粉專：白色恐怖。（圖／讀者提供）

▲▼粉專也發文，青鳥們掛上看板約莫二至三小時過後，被新竹市政府都發處的委外廠商強拆。

▲▼反高虹安看板4小時內遭市府強制拆除　罷高粉專：白色恐怖。（圖／讀者提供）

沒想到還不到4個小時，掛有「高虹安貪污一審被判7年4個月」、「市政擺爛、一事無成」的大型看板竟被強制拆除。

「如果要說全世界最短命的廣告是誰，小編敢肯定，青鳥們所共同集資，宣傳反貪腐的廣告肯定榜上有名。」粉專事後也發文，在青鳥們掛上看板約莫二至三小時過後，被新竹市政府都發處的委外廠商強拆。憲法保障著人民的言論自由，但如今，新竹市政府正在重現當年的白色恐怖行徑，介入我們身為人民所應有的言論自由。

對此，新竹市政府則轉述張姓屋主的回應，當初屋主不知道刊登的廣告是什麼內容，才同意刊登，今天早上才知道是政治敏感議題，因不想得罪任何人，所以決定退還租金跟押金給承租人，就請廠商去把帆布拆掉，帆布、押金與租金都承租人來收回去。

張姓屋主也表示，是員工當初不知道刊登的廣告是什麼內容，然後就讓寺方刊登，但今天早上看到是政治敏感議題的問題，我們生意人不想得罪任何人，所以決定退還租金跟押金給承租人林先生，我就請廠商去把帆布拆掉，帆布、押金與租金都放在中山停車場等林先生來收回去。

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