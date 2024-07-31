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快訊／新竹夏令營15歲女學生溺水亡　玩漂漂河慘卡石縫斷氣

▲▼尖石鄉錦屏溪夏令營意外　15歲女學生拉起時已無呼吸心跳。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲一名女高中生在夏令營活動中不幸發生溺水意外。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉於錦屏溪附近的武林帖教育訓練營今日下午發生溺水意外，一名15歲女高中生在進行活動期間發生溺水，消防人員抵達現場時女學生雖已被救起，卻已失去呼吸心跳，女學生送醫後搶救無效，已宣告死亡。警方訊後，將依業務過失致死罪嫌將2名教練移送新竹地檢署。

據悉，發生的營隊為尖石錦那羅鄉一間專辦冬、夏令營、戶外溯溪漆彈，名為武林帖的訓練營，今年暑假7月開始，武林帖分別招募了5梯、為期5天4夜的戶外營隊，每梯報名費為12000元。

本次發生意外的梯次參與人數為15人、帶團教練2名，這15人皆是新北某私立高中的女學生，幾名好友相約一起報團參加活動。若按官網公開行程，今天為第五梯夏令營的第3天，全天行程分別為上午漆彈運動、下午蝦籠製作、以及晚間的歡樂唱跳，但該梯團員今日下午進行的活動為漂漂河，與公開課表並不相同，不確定是否為客製化課程。

漂漂河活動為學員穿著救身衣，利用溪水高低落差讓學員從上游往下漂，女學生被發現卡在石縫中載浮載沉，隨團教練看到後也趕快過去將她救起並施作CPR；記者致電武林帖尋問，但對方僅表示「還在急救」後隨即掛斷電話。

目前全案交由橫山分局偵辦，訊後將依業務過失致死罪嫌，將2名教練移送新竹地檢署偵辦。

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