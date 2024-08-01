　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

離譜！尖石武林帖夏令營女高中生溺斃　出人命後才知忘了保險

▲▼夏令營、溺水、尖石、武林帖。（圖／讀者提供）

▲尖石武林帖夏令營發生溺水意外。（圖／讀者提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹尖石武林帖教育訓練營31日下午發生夏令營學員溺斃意外，目前檢警正啟動相關調查，要釐清女學生溺水原因。只是令人意外的是，直到團員發生意外，家長才知道業者並沒有幫孩子們保保險。

據尖石「武林帖」公開資訊，今年暑假訓練營隊分別招募了5梯營隊，一梯為5天4夜一期、收費1萬2000元，今年的5梯中有1梯額滿(48人)，且課程介紹上也清楚寫明「保險200萬意外+20萬醫療責任險 新光產物保險公司」，沒想到事發後家長才知道，業者「忘記保保險」。

▲▼尖石夏令營、溺水、武林帖。（圖／翻攝武林帖官網）

▲▼官網資訊清楚寫到，有200萬意外險以及20萬醫療責任險，未料出事後家長才知道，根本沒有保。（圖／翻攝武林帖官網，下同）

▲▼尖石夏令營、溺水、武林帖。（圖／翻攝武林帖官網）

溺水的黃女是團員中的大姊姊，他熱心且自發性的照顧營隊裡年紀比他小的成員們，事發當時黃女關照同寢、來自台中的3姊妹，倒數第4位下水，沒想到一下水就被強勁的水流帶到駁崁內卡在石縫中，3姊妹親眼目睹連日來照顧他們的大姊姊就這樣卡在縫中動彈不得，雖然教練很快地發現過去救人，但無奈黃女卡在石縫中，且駁崁下水流的吸力非常大，教練始終沒有辦法將黃女脫困。

最後教練以潛入水中的方式把黃女從石縫中解救出來，但此時黃女已經生氣全無。團員目睹黃女一分鐘前還開心下水，一分鐘後卻在急救的畫面都被震驚到。3姊妹今天也回到警局協助筆錄完成，家長心悸猶存的表示，孩子們現在對溪流已經有陰影，想到下水都會害怕。

▲▼尖石夏令營、溺水、武林帖。（圖／翻攝武林帖官網）

▲▼官網事先有公布夏令營5天的課程表，但發生意外的梯次與上面既定課程並不相同。

▲▼尖石夏令營、溺水、武林帖。（圖／翻攝武林帖官網）

事後家長才知道，業者根本沒有幫成員們保保險，業者聲稱「忘記了」，但5梯營隊是只「忘記」黃女這梯、還是夏季的5梯都「忘記」，或這這多年來一直都「忘記」。檢警也還要調查。

她說，之前檢視網路相關訊息，認為業者相關活動深具安全性，才會同意3姊妹一起報名參加，未料昨事發後才知道根本沒保險，後續暫停夏令營課程也都是小孩自行聯絡家長返家及接送事宜，感覺就是很不負責任，完全沒有危機處理能力。

縣府交旅處副處長張淇銘表示，有關業者營業合法性及相關安全防護等事宜，聯合稽查小組返回後會再核對資料釐清。

此次發生溺水意外的為第五梯，團員15人，成員中多是舊識好友，趁著暑假，想體驗一下戶外樂趣，彼此相約報名。

按「武林帖」官網公布的課表，昨(第3)日的全天行程分別為上午漆彈運動、下午蝦籠製作、以及晚間的歡樂唱跳，但該梯團員卻因進行漂漂河發生意外，實在讓人意外。業者解釋，原定今(第4)日才有野外溯溪課程，為了讓學員先體驗水性並學習水中自救能，所以才會提早一天安排漂漂河活動。

▲▼尖石夏令營、溺水、武林帖。（圖／翻攝武林帖官網）

▲行程中並未見到漂漂河這項活動。

15名成員配有1名教練(領有執照)、1名助教，在教練的看顧下15人穿著救身衣、防寒衣、頭盔、溯溪鞋後依序下水。溺水的黃姓女學生下水後沒多久就被水流帶到一個大石縫邊，並且快速的被崁進縫中動彈不得，因距離下水處不遠，所以教練很快地發現後也趕快過去要幫助黃女脫身。

不過湍急的水流卻將黃女越卡越進石縫，最後是教練潛水進石縫才讓黃女成功脫困。脫困後的黃女已經無生命跡象，教練立刻將她拖上岸進行CPR急救，不過很遺憾，直到119人員抵達時，黃女都沒有復甦跡象。教練與助教分別前往警局完成筆錄，警方也同時通知相關證人到案說明，希望能釐清諸多疑問。

►尖石鄉錦屏溪夏令營15歲女學生溺水命危！送醫搶救中

►新竹夏令營15歲女學生溺水亡　玩漂漂河慘卡石縫斷氣

►意外現場曝！女高中生下水就被沖走卡石縫　父心碎認屍求真相

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
罔腰遭爆揍　鳳梨老婆首發聲
上萬粉湧戴資穎IG「羽壇女F4也來」！陳雨菲：妳真的很棒
標示不合格！台中2家超夯4.8顆星手搖飲　同時挨罰
快訊／im.B吸金90億坑殺數千人　首腦曾耀鋒一審判16年6
0裝備奪銀爆紅！射手大叔「殺手級」背景曝光
離譜！夏令營女高中生溺斃　出人命才知忘了保險
戴資穎最後一舞「收視率出爐」！　全台121萬人觀看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東高樹大橋「砂石車、機車擦撞」！　騎士剛右轉上橋當場死亡

躲債狂奔自摔受傷辯遭毆打　台中男攜安毒、吸食器慘了

女高中生魂斷夏令營！校長悲曝：她是乖巧小老師　啟動悲傷輔導

快訊／im.B吸金90億坑殺數千人　首腦曾耀鋒一審判刑16年6月

不滿被聯結車閃遠光燈　他拿空氣槍連射恐嚇！警登門逮人扣2槍

離譜！尖石武林帖夏令營女高中生溺斃　出人命後才知忘了保險

快訊／彰化女不慎跌落大排漂500公尺　空拍機發現...救起已溺斃

超商大夜班店員病倒！臉發白不願就醫　警挺身代班：我幫你顧啦

拍裸照換回性愛片！前男友愛炫害她被恐嚇　怒告2人結局卻慘敗

台中車站囂張男轉進萬華！街頭「專打女人」釀3傷　警出手了

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

屏東高樹大橋「砂石車、機車擦撞」！　騎士剛右轉上橋當場死亡

躲債狂奔自摔受傷辯遭毆打　台中男攜安毒、吸食器慘了

女高中生魂斷夏令營！校長悲曝：她是乖巧小老師　啟動悲傷輔導

快訊／im.B吸金90億坑殺數千人　首腦曾耀鋒一審判刑16年6月

不滿被聯結車閃遠光燈　他拿空氣槍連射恐嚇！警登門逮人扣2槍

離譜！尖石武林帖夏令營女高中生溺斃　出人命後才知忘了保險

快訊／彰化女不慎跌落大排漂500公尺　空拍機發現...救起已溺斃

超商大夜班店員病倒！臉發白不願就醫　警挺身代班：我幫你顧啦

拍裸照換回性愛片！前男友愛炫害她被恐嚇　怒告2人結局卻慘敗

台中車站囂張男轉進萬華！街頭「專打女人」釀3傷　警出手了

中信特攻外援戰力持續補強　美國籍中鋒「浩勝」加盟

王世堅自比烏鴉「八問」賴清德　英系綠委讚良好互動：可聽到基層聲音

屏東高樹大橋「砂石車、機車擦撞」！　騎士剛右轉上橋當場死亡

「好好照顧自己」飯店員工成主角　真實父愛弄哭上萬網友

凱米8艘船擱淺「一半已抽除殘油」　8／10全面抽完

山區大雨！雪見遊憩區幹道苗61線路基掏空　緊急封閉搶修中

地震颱風「嚇跑7艘郵輪」　花蓮港國際客恐跌破萬人

大巨蛋辦國慶晚會羅生門！劉世芳稱沒提建議　蔣萬安淡回「謝謝」

完成穿越夢！韓國必訪5大浪漫宮殿　還有附近好評韓服店懶人包

台南推廣弱勢家庭脫貧教育　黃偉哲推兒童財務知能夏令營共學理財

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

色老闆偷吃超嫩女員工！整夜深入交流

3登山客凱米前夕上山全罹難！搜救畫面曝光

空軍最貪少將索賄2800萬　白手套自白檢仍輕縱

消防警笛狂響60秒！救災車不動　原因讓人淚崩

3登山客凱米前夕縱走南二段全罹難！遺體吊掛下山了

即／凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

火辣Coser偷吃歌手！小王嗆：你女神求我上

吵砍年輕夫妻案開家屬曝庭幼子自責

意外現場曝！女高中生下水就被沖走卡石縫

即／警賭癮發作A贓款翻盤　遭起訴

蘭陽女中禮堂赫見18處彈孔　警方到場鑑識調查中

更多熱門

相關新聞

董娘外遇遭偷拍性愛片！綠夫還被勒索

董娘外遇遭偷拍性愛片！綠夫還被勒索

新竹一名吳姓傳產董娘外遇苗姓客運司機長達12年，某日吳女發現遭苗男偷拍性愛影片，因此要求出分手想回歸家庭，沒想到苗竟開口向她要錢，還傳訊威脅「再不處理就傳視頻」，甚至還找上她的陳丈夫要錢，陳男不堪其擾，憤而提告向苗求償50萬元，新竹地院審理後，判苗應賠償35萬元，可上訴。

意外現場曝！女高中生下水就被沖走卡石縫

意外現場曝！女高中生下水就被沖走卡石縫

新北15歲女高中生玩漂漂河溺斃　校方回應了

新北15歲女高中生玩漂漂河溺斃　校方回應了

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

即／尖石鄉錦屏溪夏令營15歲女學生溺水命危

即／尖石鄉錦屏溪夏令營15歲女學生溺水命危

關鍵字：

新竹夏令營溺斃家長業者

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面