離譜！尖石武林帖夏令營女高中生溺斃　出人命後才知忘了保險

▲尖石武林帖夏令營發生溺水意外。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹尖石武林帖教育訓練營31日下午發生夏令營學員溺斃意外，目前檢警正啟動相關調查，要釐清女學生溺水原因。只是令人意外的是，直到團員發生意外，家長才知道業者並沒有幫孩子們保保險。

據尖石「武林帖」公開資訊，今年暑假訓練營隊分別招募了5梯營隊，一梯為5天4夜一期、收費1萬2000元，今年的5梯中有1梯額滿(48人)，且課程介紹上也清楚寫明「保險200萬意外+20萬醫療責任險 新光產物保險公司」，沒想到事發後家長才知道，業者「忘記保保險」。

▲▼官網資訊清楚寫到，有200萬意外險以及20萬醫療責任險，未料出事後家長才知道，根本沒有保。（圖／翻攝武林帖官網，下同）



溺水的黃女是團員中的大姊姊，他熱心且自發性的照顧營隊裡年紀比他小的成員們，事發當時黃女關照同寢、來自台中的3姊妹，倒數第4位下水，沒想到一下水就被強勁的水流帶到駁崁內卡在石縫中，3姊妹親眼目睹連日來照顧他們的大姊姊就這樣卡在縫中動彈不得，雖然教練很快地發現過去救人，但無奈黃女卡在石縫中，且駁崁下水流的吸力非常大，教練始終沒有辦法將黃女脫困。

最後教練以潛入水中的方式把黃女從石縫中解救出來，但此時黃女已經生氣全無。團員目睹黃女一分鐘前還開心下水，一分鐘後卻在急救的畫面都被震驚到。3姊妹今天也回到警局協助筆錄完成，家長心悸猶存的表示，孩子們現在對溪流已經有陰影，想到下水都會害怕。

▲▼官網事先有公布夏令營5天的課程表，但發生意外的梯次與上面既定課程並不相同。

事後家長才知道，業者根本沒有幫成員們保保險，業者聲稱「忘記了」，但5梯營隊是只「忘記」黃女這梯、還是夏季的5梯都「忘記」，或這這多年來一直都「忘記」。檢警也還要調查。

她說，之前檢視網路相關訊息，認為業者相關活動深具安全性，才會同意3姊妹一起報名參加，未料昨事發後才知道根本沒保險，後續暫停夏令營課程也都是小孩自行聯絡家長返家及接送事宜，感覺就是很不負責任，完全沒有危機處理能力。

縣府交旅處副處長張淇銘表示，有關業者營業合法性及相關安全防護等事宜，聯合稽查小組返回後會再核對資料釐清。

此次發生溺水意外的為第五梯，團員15人，成員中多是舊識好友，趁著暑假，想體驗一下戶外樂趣，彼此相約報名。

按「武林帖」官網公布的課表，昨(第3)日的全天行程分別為上午漆彈運動、下午蝦籠製作、以及晚間的歡樂唱跳，但該梯團員卻因進行漂漂河發生意外，實在讓人意外。業者解釋，原定今(第4)日才有野外溯溪課程，為了讓學員先體驗水性並學習水中自救能，所以才會提早一天安排漂漂河活動。

▲行程中並未見到漂漂河這項活動。

15名成員配有1名教練(領有執照)、1名助教，在教練的看顧下15人穿著救身衣、防寒衣、頭盔、溯溪鞋後依序下水。溺水的黃姓女學生下水後沒多久就被水流帶到一個大石縫邊，並且快速的被崁進縫中動彈不得，因距離下水處不遠，所以教練很快地發現後也趕快過去要幫助黃女脫身。

不過湍急的水流卻將黃女越卡越進石縫，最後是教練潛水進石縫才讓黃女成功脫困。脫困後的黃女已經無生命跡象，教練立刻將她拖上岸進行CPR急救，不過很遺憾，直到119人員抵達時，黃女都沒有復甦跡象。教練與助教分別前往警局完成筆錄，警方也同時通知相關證人到案說明，希望能釐清諸多疑問。