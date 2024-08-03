直升機救成大教授遭拒「感冒藥吃完又求救」　消防局2原因不收費

▲屏東縣政府消防局特搜大隊長湯茂信做說明 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

成功大學一名考古學研究所教授，與3名魯凱族人在霧台鄉好茶部落山區從事研究，遇到凱米颱風來襲失聯，家人求助，當時以安全無慮，挽拒救援，後因身體不適，2日由空勤總隊救援吊掛送醫，引來網友熱議，屏東縣政府消防局今(3)日表示，不會裁罰該名教授裁罰，也不會收取搜救費用。

屏東縣政府消防局指出，.案發地點為霧台鄉舊好茶部落.非屬本府公告之管制山域內；且失聯當事人因身體狀況不適且急需就醫，通往對外之聯絡道路中斷且溪水暴漲，人員無法撤離，本案確有急需撤離及就醫之必要性。

這起事件起因是這名考古學研究所教授，與3名魯凱族人在霧台鄉好茶部落山區從事研究，遇到凱米颱風來襲，因停電失聯4天，家人擔憂報案。

屏東縣消防局獲報派遣特搜大隊、第一大隊、長治分隊及義消，出動5車10人、6義消、3空拍機，以直升機載送特搜大隊人員5名前往目標區搜救，7月28日上午8時45分發現4名失聯者，隨即下降與失聯者接觸。但經溝通後，教授與3名族人表示無下山意願，搜救人員並給予物資後，則搭乘直升機返回。

不料，屏縣消防局1日下午15時48分，卻接獲該名教授求救，表示因身體不適有感冒症狀，隨身無藥物，但由於凱米颱風過後道路中斷，溪水湍急，無法下山就醫請求協助。

由於天色已晚，消防局隨即申請直升機於2日早上實施吊掛，直升機於9時12分完成吊掛作業，並於9時24分降落消防局特搜大隊，由長治分隊救護車送往屏東基督教醫院就醫。

由於先拒絕救援，後又因為感冒藥吃完而救求救，因為引發網友撻伐，更質疑是否應該負擔救援費用。