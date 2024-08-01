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社會 社會焦點 保障人權

意外現場曝！女高中生下水就被沖走卡石縫　父心碎認屍求真相

▲▼夏令營、溺水、尖石、武林帖。（圖／讀者提供）

▲夏令營進行漂漂河意外造成溺水的地點。（圖／讀者提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹尖石武林帖教育訓練營7月31日下午發生夏令營學員溺斃意外，目前檢警正啟動相關調查，要釐清女學生溺水原因，以及是否有人為因素或業務過失。事發後，女學生的家長也趕到醫院見寶貝女兒最後一面，但對於業者，父親也有諸多質疑，希望能盡快還原過程。

「武林帖」位於尖石鄉，是專辦冬、夏令營、戶外溯溪漆彈等團體活動的民間機構，每年寒暑假都會推出相關營隊，過去也有不少家長送孩子參加，臉書也可以看到不少回顧照片(事發後，相關網頁、社群已關閉)。今年暑假訓練營隊分別招募了5梯營隊，一梯為5天4夜一期、收費1萬2000元，不過今年僅有一梯額滿。

▲▼夏令營、溺水、尖石、武林帖。（圖／讀者提供）

▲▼學員們從前方石頭一一下水，沒多久黃女就卡在石縫中動彈不得。

▲▼夏令營、溺水、尖石、武林帖。（圖／讀者提供）

此次發生溺水意外的為第五梯，團員15人，成員中多是舊識好友，趁著暑假想體驗一下戶外樂趣，彼此相約報名。

按「武林帖」官網公布的課表，昨(第3)日的全天行程分別為上午漆彈運動、下午蝦籠製作、以及晚間的歡樂唱跳，但該梯團員卻因進行漂漂河發生意外，實在讓人意外。業者解釋，原定今(第4)日才有野外溯溪課程，為了讓學員先體驗水性並學習水中自救能，所以才會提早一天安排漂漂河活動

▲▼夏令營、溺水、尖石、武林帖。（圖／讀者提供）

▲▼黃女卡在石縫中，最後是教練潛下水從石縫中將她脫困。

▲▼夏令營、溺水、尖石、武林帖。（圖／讀者提供）

15名成員配有1名教練(領有執照)、1名助教，在教練的看顧下15人穿著救身衣、防寒衣、頭盔、溯溪鞋後依序下水。溺水的黃姓女學生下水後沒多久就被水流帶到一個大石縫邊，並且快速的被崁進縫中動彈不得，因距離下水處不遠，所以教練很快地發現後也趕快過去要幫助黃女脫身。

不過湍急的水流卻將黃女越卡越進石縫，最後是教練潛水進石縫才讓黃女成功脫困。脫困後的黃女已經無生命跡象，教練立刻將她拖上岸進行CPR急救，不過很遺憾，直到119人員抵達時，黃女都沒有復甦跡象。

黃父昨晚趕到醫院幾乎心碎，他也質疑，為什麼明知颱風過後溪水漲勢明顯，仍要讓學生下水進行活動。教練與助教分別前往警局完成筆錄，警方也通知相關證人到案說明，希望能釐清諸多疑問。

►尖石鄉錦屏溪夏令營15歲女學生溺水命危！送醫搶救中

►新竹夏令營15歲女學生溺水亡　玩漂漂河慘卡石縫斷氣

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