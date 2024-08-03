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京華城案背黑鍋？彭振聲指簡舒培加油添醋　柯文哲酸：簡七段沒信用

▲▼民眾黨主席柯文哲出席「民眾黨黨代表大會暨黨慶 」。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲出席「民眾黨黨代表大會暨黨慶 」。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／高雄報導

台北市議員簡舒培2日爆料，柯市府任內的副市長彭振聲不滿京華城案背黑鍋，自認被柯陷於不義，因此決定8月20日親自出面說明；但此言論被彭駁斥，指簡加油添醋。對此，民眾黨主席柯文哲3日說，「簡七段」講的話不要理，自己對整個案子還是相當有信心，「簡七段就明白告訴妳，這傢伙以前...，簡七段沒有信用了不用理妳」。

柯文哲說，第一點，簡七段講的話不要理她，昨天在講說彭振聲講什麼，結果彭振聲出來受訪直接打臉她，說她加油添醋。柯強調，整個案子他還是相當有信心，因為要相信的是制度不是個人，這種案子要經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會，這2個委員會。

柯文哲說，後來查過，過程中有3個專案小組，人員也不是重複的。還有都發局上上下下這麼多官員，最重要台北市政府是公開透明，這種會議紀錄幾乎全部上網，再怎麼樣，不是公開上網至少在府內的電子系統都在。還有一點，有晨會制度，有爭議的早就拿出來討論。

「所以經過這種機制，公開透明還有晨會制度，要出問題很難。」柯文哲表示，所以不要說市長沒有辦法決定，就算是主辦的副市長彭振聲，他也沒有辦法決定，「所以這樣，簡七段就明白告訴妳，這傢伙以前...，簡七段沒有信用了不用理妳」。

媒體追問，彭振聲8月20日要親自出席會議，是否也會出席？柯文哲說，彭振聲願意出席最好出席，「我態度是這樣，其實搞這些什麼委員會，議會搞什麼專案小組，大家很清楚，要對付的是柯文哲，只是我也不想隨他們起舞」。

柯文哲強調，他的態度從頭到尾都很清楚，把所有資料上網公開，包括會議紀錄、調查紀錄，全部到現在為止有的全部上網公開，然後覺得哪裡有問題，「列出來1、2、3、4，我都會回答，但是我不想幫你們製造聲量，不需要」。

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