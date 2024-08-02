彭振聲不滿被柯文哲陷於不義　簡舒培爆：京華城案柯親簽卻讓彭背黑鍋

▲前台北市副市長彭振聲。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲日前接受專訪談到京華城案時的說法再引發爭議，市議會京華城專案小組預計在8月20日加開會議，訪談前台北市副市長彭振聲。台北市議員簡舒培2日表示，彭振聲不滿背黑鍋，對於柯文哲跟議員的便當會裡面提到彭振聲做PM（專案經理），很不以為然、認為被柯陷於不義，因此決定親自出面說明。

簡舒培說，彭振聲會跟游淑慧聯絡，其實是彭振聲先聯繫她的，「他（彭振聲）說很想要去講，可是因為調查小組裡面太多人一直放風聲，說都是他在主導，怕去到那邊媒體圍著他不知道怎麼把事情講清楚」。

簡舒培指出，彭振聲怕沒有辦法把事情釐清，所以希望能透過她跟游淑慧講說，願意到調查小組出席，但不要讓媒體公開採訪，「我說好啊，沒問題，我先跟游淑慧講，把游淑慧的電話給他」，如果做好心理準備，主動跟游淑慧聯繫。

簡舒培認為，也許彭振聲在這段時間把事情釐清了，因為過去他是副市長，負責都市計畫、都市發展的案子太多了，把脈絡釐清出來，因此主動跟游淑慧聯絡也約定時間。簡說，就她所知，約的時間本來是在颱風天，但因為颱風關係所以延到8月20日。

簡舒培也提到，有再了解一下，因為彭振聲對於京華城這件事情，「他對於柯文哲有一次在跟議員的便當會的會議紀錄裡面，寫道京華城的容積爭取，彭振聲做PM這件事情他非常不以為然」。

簡舒培說，因為彭振聲是副市長，他就是負責都市計畫變更的人，或是都市計畫委員會審查的人，「你寫成我是PM，陷我於不義，非常不以為然」。

簡舒培還說，有問彭振聲，到底柯文哲在這案子裡面有沒有特別問過？彭說有，柯文哲不曾問過其他案子，只有京華城。簡表示，第一，京華城在陳情書裡面說要保障12萬平方米的樓地板面積，「柯文哲把彭振聲找來說，人家京華城要12萬平方米，為什麼不給人家？」，就很怪，其他案子你沒問，就只有京華城，為什麼？

第二個，還有問彭振聲，你是都委會主任委員，京華城的案子明明是私人的案子，為什麼可以送到都委會？彭振聲特別講，所有都市計畫案子都是他自己簽核，但是唯有一件，京華城准用都更獎勵且自創容積獎勵給了20％容獎部分，因為彭振聲主委認為這是新創的，所以是市長的裁量權，所以要是自己簽，所以這案子就是市長自己簽。

「因為這兩個原因，彭振聲讓這個案子由柯文哲自己簽。」簡舒培說，彭振聲是一個3、40年的老公務員，會告訴你什麼行什麼不行，如果你硬要逼著他做，他絕對會留下相關證據。簡直言，柯文哲在京華城這件事情圖利財團百億容積，到現在還講不明白。