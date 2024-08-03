曾有望登奧運！體操正妹遭哈瑪斯「近距離槍斃」　絕望求饒畫面曝

▲ 普里蒂卡在槍口下絕望求饒。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
以色列去年10月7日遭哈瑪斯突襲，南部邊境舉行的超新星（Supernova）音樂節遭到血洗，至少造成260人死亡，其中包括23歲體操選手普里蒂卡（Karina Pritika），曾代表國家四處征戰，原先有望出戰巴黎奧運，卻遭哈瑪斯近距離槍殺，生前絕望求饒的畫面再度引發關注。
《太陽報》報導，普里蒂卡被形容為深具天賦的競技體操選手，曾代表以色列到世界各地比賽，去年卻在音樂節上不幸身亡，儘管她在哈瑪斯槍口下苦苦求饒，最終仍難逃一死。
This will punch you in your heart.— dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) July 28, 2024
Israeli rhythmic gymnast Karina Pritika could have competed at the Paris Olympics now.
Instead, after pleading for her life—on her knees—she was executed for being a Jew. This after watching her best friend’s murder. https://t.co/k1NfnP6iBp
巴黎奧運開幕後，猶太作家庫爾茨（Dahlia Kurtz）在社群平台X發文寫下，「以色列競技體操選手普里蒂卡現在本來應該在參加巴黎奧運，但她下跪求饒後，仍因猶太人身分被槍斃，就在她目睹自己最好的朋友被殺之後。這會讓你膽戰心驚。」
普里蒂卡和好友海姆（Maya Haim）在雷姆基布茲附近雙雙遇害，庫爾茨轉發當時的影片，可見穿黑衣的哈瑪斯成員一路追著2人，先是射殺穿著藍色衣服的海姆，接著將槍口對準穿白衣的普里蒂卡。她當場嚇得跪地求饒，但幾秒鐘後仍被哈瑪斯一槍斃命。
這段畫面於去年11月首度曝光，因庫爾茨的貼文再度引發關注。普里蒂卡和海姆遇害前在特拉維夫一家餐廳工作，為了去南美旅行努力存錢，已經規劃好音樂節後幾周出發，未料遭遇不測。
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