曾有望登奧運！體操正妹遭哈瑪斯「近距離槍斃」　絕望求饒畫面曝

▲ 普里蒂卡在槍口下絕望求饒。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列去年10月7日遭哈瑪斯突襲，南部邊境舉行的超新星（Supernova）音樂節遭到血洗，至少造成260人死亡，其中包括23歲體操選手普里蒂卡（Karina Pritika），曾代表國家四處征戰，原先有望出戰巴黎奧運，卻遭哈瑪斯近距離槍殺，生前絕望求饒的畫面再度引發關注。

《太陽報》報導，普里蒂卡被形容為深具天賦的競技體操選手，曾代表以色列到世界各地比賽，去年卻在音樂節上不幸身亡，儘管她在哈瑪斯槍口下苦苦求饒，最終仍難逃一死。

This will punch you in your heart.



Israeli rhythmic gymnast Karina Pritika could have competed at the Paris Olympics now.



Instead, after pleading for her life—on her knees—she was executed for being a Jew. This after watching her best friend’s murder. https://t.co/k1NfnP6iBp — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) July 28, 2024

巴黎奧運開幕後，猶太作家庫爾茨（Dahlia Kurtz）在社群平台X發文寫下，「以色列競技體操選手普里蒂卡現在本來應該在參加巴黎奧運，但她下跪求饒後，仍因猶太人身分被槍斃，就在她目睹自己最好的朋友被殺之後。這會讓你膽戰心驚。」

普里蒂卡和好友海姆（Maya Haim）在雷姆基布茲附近雙雙遇害，庫爾茨轉發當時的影片，可見穿黑衣的哈瑪斯成員一路追著2人，先是射殺穿著藍色衣服的海姆，接著將槍口對準穿白衣的普里蒂卡。她當場嚇得跪地求饒，但幾秒鐘後仍被哈瑪斯一槍斃命。

這段畫面於去年11月首度曝光，因庫爾茨的貼文再度引發關注。普里蒂卡和海姆遇害前在特拉維夫一家餐廳工作，為了去南美旅行努力存錢，已經規劃好音樂節後幾周出發，未料遭遇不測。