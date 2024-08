曾有望登奧運！體操正妹遭哈瑪斯「近距離槍斃」　絕望求饒畫面曝

▲ 普里蒂卡在槍口下絕望求饒。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列去年10月7日遭哈瑪斯突襲,南部邊境舉行的超新星(Supernova)音樂節遭到血洗,至少造成260人死亡,其中包括23歲體操選手普里蒂卡(Karina Pritika),曾代表國家四處征戰,原先有望出戰巴黎奧運,卻遭哈瑪斯近距離槍殺,生前絕望求饒的畫面再度引發關注。

《太陽報》報導,普里蒂卡被形容為深具天賦的競技體操選手,曾代表以色列到世界各地比賽,去年卻在音樂節上不幸身亡,儘管她在哈瑪斯槍口下苦苦求饒,最終仍難逃一死。

This will punch you in your heart.



Israeli rhythmic gymnast Karina Pritika could have competed at the Paris Olympics now.



Instead, after pleading for her life—on her knees—she was executed for being a Jew. This after watching her best friend’s murder. https://t.co/k1NfnP6iBp