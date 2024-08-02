半島電視台記者「採訪途中遭空襲」　以軍認了狙殺：他是哈瑪斯特工

▲以色列擊斃半島電視台記者哥爾，並指控對方是哈瑪斯特工。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列8月1日證實，軍方在加薩的一次空襲中擊斃了半島電視台的記者哥爾（Ismail Al Ghoul），並指控對方是一名哈瑪斯特工，曾在去年10月7日參與對以色列的襲擊。半島電視台隨後強烈駁斥相關指控，譴責以色列正為蓄意殺害記者一事進行「毫無根據」的辯護。

據路透社報導，總部位於卡達的半島電視台（Al Jazeera），7月31日發布聲明指出，在阿拉伯語頻道任職的記者哥爾和攝影記者利斐（Rami Al Rifi）在採訪加薩北部夏提（Al-Shati）難民營時，「成為以色列占領軍攻擊的目標」，並在以色列攻擊加薩走廊的行動中不幸喪命。半島電視台嚴厲譴責以軍的行為是一場「冷血暗殺」。

▲哥爾和攝影記者利斐據稱是在採訪加薩難民營時遇襲。（圖／路透）

以色列8月1日證實，軍方在一次空襲中擊斃了哥爾，並指控他是哈瑪斯菁英部隊Nukhba的成員，曾參與去年10月7日的突襲、指導哈瑪斯特務記錄事件過程，還負責對以色列軍隊襲擊的記錄和宣傳，「哥爾活躍於戰地，是哈瑪斯軍事活動的重要成員」。然而，半島電視台否認了相關指控，表示哥爾自2023年11月以來一直在該台工作，「記者是他唯一的職業」。

半島電視台指出，以軍的指控沒有提供任何證據、文件或影片，還聲稱保留對責任人採取法律行動的權利。該台進一步表示，哥爾曾在加薩地帶北部的希法醫院（al-Shifa）遭以軍逮捕拘留，後來被釋放，這揭穿並駁斥了有關他與任何組織有聯繫的說法。保護記者委員會（CPJ）數據顯示，哥爾和利斐在加薩空襲遇難後，10月7日以來死於以色列砲火的媒體工作者已增加到113人。