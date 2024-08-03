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台南2歲童遭「水管插肛、窗外懸空」虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

▲謝姓男童母親與同居人，18日晚上匆忙從投宿旅社出門，將男童送辦郭綜合醫院急救仍不治身亡。（圖／民眾提供，下同）

▲2歲謝姓男童遭家暴虐待長達3個月，父母發現其沒了呼吸才緊急送醫，男同仍傷重不治。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／台南報導

台南一名2歲謝姓男童因遭虐待被安置，1年多後結束返家第1天，繼續被32歲陳姓父親家暴，3個月間遭水管插肛灌水、徒手抓生殖器，最後因腹部鈍傷慘死。43歲謝姓生母因縱容施暴，台南地院依成年人故意對兒童犯傷害罪處2年，陳男另案審理中。

判決指出，謝女、陳男未登記結婚，謝童2022年間疑似遭虐待，自同年4月26日起由台南家防中心協助安置，直到2023年7月23日結束安置，與謝女、陳男還有4歲姊姊住在飯店。

沒想到結束安置卻是夢魘的開始，陳男因認為謝童不服管教，在3個月間頻頻施暴，包括入睡前以綿繩持續綑綁謝童手腕、以蓮蓬頭之水管插入肛門並灌水至少2次、徒手捏謝童生殖器至少1次、抓住領口並將手連同謝童伸至窗外，威脅要將之丟下樓1次，將謝童帶至房間廁所並以冷水沖淋至少4至5次、以手掌擊打後腦勺3至4次、拿橡皮筋彈射謝童身體3至4次、以熱熔膠條打手腳3至4次，種種惡行令人不寒而慄。

最終在同年10月18日，謝女外出工作不在場時，陳男以不詳方式重擊謝童腹部，造成肝臟損傷、胃破裂，胃內容物流出約500毫升，流至腹腔內造成腹膜炎引發敗血性休克，晚間8點2人發現小孩沒了動靜，才急忙送到醫院急救，最後仍不治。

▲謝姓男童母親與同居人，18日晚上匆忙從投宿旅社出門，將男童送辦郭綜合醫院急救仍不治身亡。（圖／民眾提供，下同）

而急診醫師檢查時，發現謝童全身佈滿新舊傷痕與瘀青，故依法通報警方調查，當時謝女、陳男雖供稱孩子是在浴室滑倒栽進浴缸溺斃，但因孩子全身傷勢多到不合理，說詞有疑慮，遭法院裁定羈押禁見。

檢方進一步調查才發現，根據規定孩子安置後每月需家訪2次，但在死前3個月期間社工僅成功家訪2次，期間遭謝女、陳男一再找理由推遲，最後來不及在10月19日家訪前挽救孩子性命，而謝女目睹兒子遭施虐全程，卻從未阻止，因此依法起訴，陳男傷害致死部分由檢方另案提起公訴審理中。

法院審理時，謝母坦承因陳男不願工作，她得工作賺錢，所以需要陳男幫忙照顧女兒，若獨自帶走兒女也沒有地方住；且她之前曾婚姻失敗過，不希望遭受2次婚姻失敗，陳男對女兒也特別好，不希望女兒變成單親家庭，兒子死前的傷勢並不嚴重。

法官認為，謝女未積極帶被害人前往就醫或讓社工訪視，使謝童脫離被虐打之處境，屬「不願」而非「不能」，身為孩子母親，應有保護義務，卻坐視不救，考量謝女最初於警詢及偵查中雖否認犯行，之後於偵查中及審理時除均坦承犯行外，並清楚供述陳男暴行，而助益案情之明朗，容見其有彌補過錯之悔悟心意，依成年人故意對兒童犯傷害罪處2年。可上訴。

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