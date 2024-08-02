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台南「狀元」脖子遭打斷慘死！遺體丟包醫院急診室　主嫌被判無期

▲▼ 台南男子在網路嗆聲，遭圍毆丟包急診室身亡。（圖／民眾提供）

▲綽號「狀元」的任姓男子遭到痛毆，連脖子都被打斷，被送醫前就已無生命跡象。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台南市綽號「狀元」的47歲任姓男子去年遭毆身亡，死狀極其悽慘，就連頸部都已斷裂、頭部腫脹，被丟包在奇美醫院急診室前，就已經死亡。台南地院國民法官審理後，判主嫌楊家豪無期徒刑，共犯陳子易、張柏彥各判16年4月有期徒刑、14年10月有期徒刑。

任男去年7月8日在舞廳內，與主嫌楊家豪及共犯陳子易、張柏彥等人起口角，進而爆發肢體衝突，他在過程中遭到打傷下巴、頭部，因而在臉書發布貼文，放話「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。怎料發文以後，任男7月9日晚間被押走，遭到出手痛毆，被丟包在奇美醫院前，經過搶救後仍不治身亡。

台南國民法官認為，楊家豪得知任男發布貼文以後，夥同陳子易、張柏彥以等人，7月9日晚間在燒烤店，將任男押走，並且帶至安南區四草茶行痛毆、凌虐，更是將痛毆畫面拍了下來，甚至將影片PO上網路。

▲死者姊姊及前妻到殯儀館協助指認，死者家屬要求檢警一定要查明真相，還給死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼任男死狀相當悽慘，顯見兇嫌下手有多狠。（圖／ETtoday資料照）

▲死者姊姊及前妻到殯儀館協助指認，死者家屬要求檢警一定要查明真相，不能讓人出來頂罪，要抓到「真正的兇手」，還給死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

任男遭到鋁棒、膠條等武器攻擊，最終倒地不起，楊家豪等人發現情況不對勁，才由張柏彥載人到奇美醫院急診室，並將任男丟包在急診室門口，但此時任男早已身亡。

任男全身多處受傷，北部、胸部及腹部有挫傷，雙下肢有撕裂傷，頭部則有鈍傷、撕裂傷。任姊看見弟弟的死狀，崩潰直言「弟弟全身都是傷，頭部傷勢很嚴重，頸部斷裂。兇手下手很狠，擺明是要致人於死」。

國民法官認為，任男遭到痛毆後苦苦哀求，楊家豪等3人非但沒有停手，而是繼續拍影片教訓、質問，並且上傳影片示威，行為相當可惡，在傷害致死罪當中，屬於最嚴重的犯罪情節。

此外，楊家豪犯下罪行以後，還想推託卸責，絲毫沒有悔意。陳子易對於楊家豪不利的證詞，則是全數否認、避重就輕，顯然認罪是為了維護主嫌楊家豪。

至於張柏彥的部分，則是檢察官提出證據以後，才改口坦承犯行。而三人犯案以後，沒有對任男的家屬道歉、賠償，國民法官審理後，依照傷害罪、傷害致死罪，判處楊家豪1年6月有期徒刑、無期徒刑，褫奪公權終身，合併執行無期徒刑。

陳子易則是被依照傷害罪、傷害致死罪，判處1年4月、15年有期徒刑，合併執行16年4月。張柏彥被依照傷害致死罪，判處14年10月有期徒刑。

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