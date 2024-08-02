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提升店家軟實力　台南佳里商圈辦行銷講座

▲台南市佳里商圈將舉辦講座為商圈店家講解數位行銷技巧，提升店家行銷軟實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市佳里商圈將舉辦講座為商圈店家講解數位行銷技巧，提升店家行銷軟實力。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市佳里商圈近日推出「2024年活絡商圈補助計畫」，其中「佳里躍雲端蕭壠新世代」行銷講座更是一大亮點，8月3日講座由佳里商圈理事長陳俊任邀請李豫伯博士，為商圈會員深入解析物聯網時代的行銷主流，講座一公布便秒殺額滿，展現出大家對數位行銷技巧的熱烈期待。

佳里商圈自2014年由佳里區一群菁英店家成立至今，已走過了10年的光輝歷程，第六屆理事長陳俊任憑藉其豐富的學術界人脈資源，自上任以來已成功舉辦了兩場行銷講座，場場爆滿。會員數也由一開始的30多位發展至今已有150多位會員，隨著時代的變遷，行銷方式也從傳統模式逐步進階到數位化，商家的數位轉型也緊跟時代步伐前進。

8月3日下午舉辦的行銷講座內容豐富多樣，包括行銷的定義、行銷與銷售的區別、物聯網（IoT）的定義、數位行銷的優勢與風險以及相關案例分享等重點，旨在提升商圈會員店家的軟實力。

佳里商圈不僅專注於數位行銷的推廣，還積極舉辦各類活動，促進商圈的繁榮和發展。未來，佳里商圈將陸續推出更多行銷講座。8月份開始，商圈將推出台南首創的手機刮刮樂活動，預計會掀起一波行銷熱潮，9月將推出頗受好評的二手市集，10月份則有溪北最轟動的購物嘉年華。

在提升商圈競爭力的同時，佳里商圈也不忘回饋社會，商圈定期舉辦公益活動，幫助弱勢群體，關愛社區居民，努力營造一個和諧友愛的社區氛圍。此外，佳里商圈還注重環保和永續發展，積極推動綠色商圈的建設。商圈內的許多店家都參與了環保計畫，例如減少塑膠使用、推廣綠色能源等，為實現永續發展貢獻一份力量。

「深耕在地，接軌國際」，佳里商圈期許建構一個怡居、怡購、怡樂的快樂城市，讓人們能在傳統與現代化之間自由遊走。通過不斷創新和努力，佳里商圈將持續發展壯大，成為台南乃至全台灣的商業典範。

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