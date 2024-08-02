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台南400全民教育 8月音藝同樂會　邀請國樂團體與南一中熱音社演出

▲「音藝同樂會」教育局於8月3日（星期六）再度於兒童科學館前廣場，邀請在地表演樂團「澐詠樂坊」和「台南一中熱音社」演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「音藝同樂會」教育局於8月3日（星期六）再度於兒童科學館前廣場，邀請在地表演樂團「澐詠樂坊」和「台南一中熱音社」演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

延續台南400全民教育-教育的時空旅行特展假日第一場「音藝同樂會」的熱力四射，教育局於8月3日（星期六）再度於兒童科學館前廣場，邀請在地表演樂團「澐詠樂坊」和「台南一中熱音社」演出。

適逢8月父親節到來，將演出不同世代的國語老歌、民謠歌曲、校園民歌和流行音樂等，以耳熟能詳的歌曲陪伴大家一起走過台南400的歲月，回味塵封已久的記憶，也感受「爸氣十足」的青春活力！

黃偉哲市長表示，「音藝同樂會」6月首次辦理獲得現場觀眾好評，原定7月的表演活動因颱風延期，將順延8月辦理2場次的演出。本週音樂表演結合館內的展覽活動，用大家熟悉的歌曲回憶青春，從傳統音樂到青春熱音，透過音樂旋律，詮釋老中青不同時期的音樂風情。

▲「音藝同樂會」教育局於8月3日（星期六）再度於兒童科學館前廣場，邀請在地表演樂團「澐詠樂坊」和「台南一中熱音社」演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，本次邀請演出的樂團都和教育有關。「澐詠樂坊」由一群愛好國樂的愛好者所組成，演奏中國笛和古箏，由盧彥賓校長擔任中國笛演奏、沈秀蓁老師及學生擔任古箏演奏，曲目涵括國語老歌和民謠歌曲，都是膾炙人口的曲目；台南一中熱音社則由充滿對音樂喜愛的學生組成，社員們演奏不同風格音樂，定期舉辦成果發表會，參加校內外表演和競賽活動都獲得好評。

教育局表示，邀請在地表演樂團演出，以台南400為主軸，展現老中青各世代的樂團活力，一同激發音樂的靈魂，多元展現台南式的愜意假日生活，再次誠摰歡迎對音樂充滿熱情的民眾前來現場聆聽。

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