大票台人「奧運不敢看LIVE」　原因爆共鳴：只看賽後重播

▲麟洋配晉級四強。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

就怕自己帶屎，很多人不敢看奧運LIVE戰況！一名網友笑稱，明明付費看奧運轉播，但至今一場都不敢打開來看，就怕自己霉運會害運動員輸掉比賽，「買心酸的？有人跟我一樣嗎？」文章引發千人+1爆共鳴，「只看賽後重播」、「心態是『贏球一定是選手很讚；輸球一定是我帶屎』！」

一名網友在《Threads》表示，花錢訂閱愛爾達看巴黎奧運，但就怕自己帶屎，因此每一場都不敢打開來看，讓他不禁自嘲「買心酸的？有人跟我一樣嗎？」

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原PO還說，不敢打開螢幕的他，還請友人即時文字回報分數，無奈「看到謝淑薇、小林同學輸了，我也是...。」

文章引來千人爆共鳴，「我都只看賽後重播」、「我（舉手），心態是『贏球一定是選手很讚；輸球一定是我帶屎』，付錢使用的大概就是重播功能」、「我就是不認份，打開看了麟洋，然後覺得自己有點屎，所幸關掉去洗澡，出來結果贏了！於是小林同學我從頭開始看著（掩面痛哭...對不起）」、「只要是台灣的每場，都只敢看重播，這就是我為什麼要訂Hami的原因」、「我也不看，這也是一種愛台灣的心，買愛爾達是為了支持他們，你是很棒的人」、「同感！覺得自己反指標，只能開開關關」。

還有網友笑虧，「可以趁中國隊比賽的時候打開來看」、「沒台灣隊的都安心觀賞」、「沒有經歷過，看射箭比賽時，對手瞄準時，一直對著螢幕吹風的蠢樣」。