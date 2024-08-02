第1次現場看奧運射箭！她驚「原來這麼遠」曝距離　眾人+1跪了

▲有網友到現場看，才知道射箭距離超級遠。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024巴黎奧運賽事中，中華隊有派出選手參加射箭項目，表現引發關注。就有女網友今（2）日在Threads發文，她到現場看射箭比賽，才發現原來選手跟箭靶的距離超級遠，忍不住錄下一段畫面呈現到底有多遠，畫面令眾人也看呆，「看完這距離：X！太遠了吧！怎麼瞄」、「看完直播：哈哈6分，爛。看完現場：這些人怎麼每次都摸得到靶啊！」

Alice在Threads貼出影片，「第一次看射箭比賽，讓大家一起看看射箭距離原來這麼遠。」看到影片後，網友們也忍不住驚呼，「所以能得10分真的好厲害」、「真的是百步穿楊耶」、「從電視上看不知道實際上這麼遠，選手都是鷹眼嗎」、「遠到很變態的運動，這種距離還要算上沿路的風阻，每支箭都射到10分根本超級難」、「超遠，現在知道雷千瑩多神了」、「這距離我通靈都射不到」、「這麼遠是怎麼樣射得到10分啊？好扯！」

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還有人分享，「70公尺，其實根本看不到什麼東西，之前高中體育課上射箭，老師讓我們練習5公尺的，就超級難射到8分以內了」、「讓我想起我跟我媽第一次去現場看棒球的時候。我媽第一句話是：『投手丘離本壘板這麼遠喔！？』」「70m真的超遠，有興趣的人可以去三重體育中心的射箭場體驗，但那邊只有到30m。但對一般人來說已經很遠了，基本上還要訓練過至少半年才能射得到。」

※本文獲Alice授權引用。