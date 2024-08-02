鬼門快開了！農曆七月拜拜「供品容易壞」　命理師揭原因

▲台中都城隍廟開虎門（開鬼門）。（示意圖／楊登嵙提供）

文／CTWANT

作者：台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙

2024年8月4日為農曆七月初一，由於晚上23點就是一天的開始，所以8月3日晚上23點就正式來到農曆七月初一「鬼門開」，也就是民間俗稱的「鬼月」，城隍廟會開虎門（開鬼門），民間陰廟都會開啟納骨塔或神龕柵門，象徵釋放孤魂野鬼。

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當天傍晚，家家戶戶在門口擺設牲醴，焚燒經衣、銀紙，犒迎老大公、好兄弟回到人間。各寺廟由僧、道普度唸經的法會，搭建高台一座，名為「燄口台」，因無祀孤魂吃東西時口吐火燄，非賴佛法、道法化解不能下嚥；另外也會「化食」，因孤魂眾多，唯恐祭品不夠，乃誦經使祭品一化十，十化百，百化千，千化萬，才能使所有的孤魂都享受到供品。

這一天下午，家家戶戶都會在自家門口前擺設祭祀供品，稱為「拜門口」，讓好兄弟小歇吃食，不會侵擾家人。相傳孤魂野鬼都是用吸氣味的方式來吃供品，所以農曆七月拜拜供品特別容易壞。

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